vor 20 Min.

Biker kontrollieren Biker

Die Polizisten der relativ neuen Motorradkontrollgruppe des Polizeipräsidiums in Kempten sind Experten, denn sie fahren selbst Motorrad. Entsprechend genau schauten sie auch bei der Großkontrolle in Bad Wörishofen hin.

Unfreiwilliger Zwischenstopp für Motorradfahrer bei Bad Wörishofen endet für manche Fahrer mit einer längeren Umbaupause.

Von Helmut Bader

Bestes Ausflugswetter, also raus mit dem Motorrad und los. Bei Bad Wörishofen allerdings gab es diesmal einen nicht eingeplanten Zwischenstopp für Motorradfahrer. Die Polizei nahm bei einer Großkontrolle an den Parkplätzen der St 2015 in der Nähe der A 96 Motorräder unter die Lupe. Insgesamt 57 Motorradfahrer mussten halten, einige durchaus länger, denn an eine Weiterfahrt war nach den Beanstandungen der Polizisten nicht mehr zu denken.

Die Kontrolleure sind echte Profis, fahren selbst Motorrad und gehören der Kontrollgruppe Motorrad an, die es seit etwa einem Jahr am Polizeipräsidium in Kempten gibt. „Von April bis Oktober machen wir nichts anderes“, sagt Michael Laugwitz, der die Gruppe leitet. „Dabei geht es uns nicht nur um die Überwachung gegen eventuelle Verkehrsverstöße, sondern ganz besonders um die Prävention.“ Die Gruppe informiert mit Broschüren oder begleitet Motorradtreffen, um für den richtigen Umgang im Straßenverkehr zu werben und mit den Bikern ins Gespräch zu kommen.

Die Knöllchen für Tempoverstöße gingen aber allesamt an Autofahrer

Aber natürlich achten die Kontrolleure auch darauf, dass sich die Motorradfahrer an Recht und Gesetz halten. „Wie bei allen Kontrollen wurde auch diesmal wieder eine Vielzahl von Verstößen festgestellt“, bilanzierte das Präsidium nach der Kontrolle in Bad Wörishofen. Weil parallel auch die Geschwindigkeiten aller Verkehrsteilnehmer kontrolliert wurden, gab es auch Knöllchen für Autofahrer. Der Raser des Tages hatte im 70er-Bereich 101 km/h auf dem Tacho. Die Motorradfahrer dagegen hielten sich allesamt ans Tempolimit. Dafür basteln einige gerne an ihren Bikes herum, was schnell Ärger mit dem Gesetz einbringt.

Bei einer Maschine stellten die fachkundigen Kontrolleure fest, dass Lautstärken- und Gasbegrenzer ausgeschraubt worden sind. Damit war der Leistungsbegrenzer aufgehoben und somit sogar die Fahrberechtigung nicht mehr gültig. Dies entspricht, so die Polizei, einer Straftat. An ein Weiterfahren war nicht mehr zu denken. Also musste der Fahrer einen Bekannten anrufen, der ihm die entsprechenden Teile und Werkzeug vorbeibrachte, um an Ort und Stelle die Manipulationen zurückzubauen. Erst nach fast zwei Stunden konnte er dann doch seine Fahrt fortsetzen. In 19 Tagen hätte der Unterallgäuer die Fahrprüfung für die gewünschte Leistung ablegen können, teilt die Polizei mit. Daraus wird nun nichts. Dass die Stimmung bei der Kontrolle nicht besonders gut war, versteht sich von selbst. Ähnlich bei einem zweiten Fall, bei dem lange mit Diskussionen, Telefonaten und Handyfotos gearbeitet wurde. Auch hier ging es darum, dass Bastelarbeiten die Betriebserlaubnis erlöschen ließen. Auch in diesem Fall mussten erst Teile beschafft werden, die Polizei telefonierte sogar mit dem Hersteller. Insgesamt fielen den Polizisten 18 Motorräder auf, die unter anderem die Auspuffanlagen verändert hatten, den „Db-Eater“ aus den Endschalldämpfern oder notwendige Anbauteile einfach entfernt hatten und mit abgefahrenen Reifen unterwegs waren.

Michael Laugwitz spricht den Bikern aber generell ein Lob aus. Bei ihnen seien die Geschwindigkeitsverstöße deutlich geringer als bei den Autofahrern. Auch ansonsten würden sie sich in den meisten Fällen als sehr kooperativ erweisen.

Für eine Vespa-Gruppe gab es noch einen besonderen Service

Dies zeigte sich auch gleich vor Ort, als Jürgen Urbin aus Markt Wald auf den Parkplatz herausgewunken wurde. An seiner schon etwas älteren Honda Hornet 600 kontrollierte Wolfgang Kappes die Reifen und andere Motorradteile, sowie natürlich die Papiere. Urbin zeigte sich verständig: „Ich finde es absolut in Ordnung und habe ja nichts zu verbergen.“

Keine Probleme hatte auch Bikerin Nathalie Motzet. „Ich war zwar ein bisschen überrascht, weil ich wusste, dass ich nichts falsch gemacht hatte. Aber ich finde die Kontrollen in Ordnung und die Beamten waren sehr freundlich“, sagt sie. Auch bei einer Rollergruppe, die unterwegs zu einem Vespatreffen war, war alles in Ordnung und die Polizei erklärte noch den Weg, wo sie hinfahren müssten.

Jürgen Stechele von der Polizei Bad Wörishofen, der für die Koordination mit der Kontrollgruppe zuständig war, merkte an, dass an der Stelle mehr Motorräder unterwegs waren, als vielleicht erwartet wurde. Die St 2015 ist nicht gerade als Lieblingsstraße für Motorradfahrer bekannt.

Themen Folgen