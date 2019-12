vor 46 Min.

Bilder mit geheimnisvollem Eigenleben

Andrea Huszar vermischt in ihren Werken nicht nur Techniken, sie wechselt auch die Stile

Von Tina Schlegel

Das Jahr geht zu Ende und noch einmal öffnet der Kunstverein Mindelheim seine Räume für eine Künstlerin: Die in Türkheim lebende Andrea Huszar stellt im Dezember aus und zeigt schwarz-weiße Werke mit farbigen Überraschungen.

Eigentlich hatte sie sich auf die schwarz-weißen Werke beschränken wollen, doch Christel Klemenjak, Vorsitzende des Kunstvereins, riet zu einigen „Farbklecksen“ und Huszar ließ sich überzeugen. Tatsächlich bringen gerade die großformatigen Acrylbilder, die sich dazwischen mischen eine ungeheure Dynamik in die Ausstellung, unterstreichen sie doch in ihrer Strahlkraft das feingliedrige ihrer Zeichnungen und Radierungen, geben diesen einen Rahmen und eine Entfaltungsfläche. Franz Eimansberger, Leiter des Türkheimer Kirchenchors und seine „Singraben“ begleiteten die sehr gut besuchte Vernissage musikalisch.

Laudatorin Friederike Haber hatte Huszar kennengelernt, als sie auf der Suche nach einer Künstlerin war, die eine lebendige Werkstatt am offenen Museumstag präsentieren könnte. Eine Künstlerin, die sowohl verschiedene Techniken beherrscht, eben auch das exakte Zeichnen, als auch die Vermittlung derselben. Huszar, die auch als Dozentin für Malerei tätig ist, war dafür die Idealbesetzung, denn die gelernte Architektin liebt das akribische Arbeiten geradezu, wenn es auf jede Linie ankommt, etwa bei der Kalligrafie, die sie immer wieder gern in ihre Werke einbaut, oder beim Bearbeiten der Metallplatten, die sie für ihre Drucke einsetzt. Es steht sinnhaft für das bewusste Eingraben in die Arbeit.

In ihren Bildern mischen sich vielfach die Techniken, doch nicht nur die: Beinahe gewinnt man den Eindruck, dass auch Realität und Fiktion sich vermengen. Ihren Bildern wohnt oft etwas Märchenhaftes inne, als kämen sie aus einer anderen Zeit, und als wären sie nicht nur geschaffen, sondern hätten ein intimes und geheimnisvolles Eigenleben.

Wenn sich etwa gedruckte Federn und Schrift begegnen auf zartgoldenem Grund oder der Schatten eines Mannes über ein Blatt gleichsam gleitet, sich spiegelt, sich mit anderen Umrissen schneidet, verdeckt. Ein Teil ist Berechnung, manches aber auch Überraschung, das entsteht beim Prozess, erklärt Huszar.

Und dann die Sache mit den Raben! Sie begleiten das Schaffen von Andrea Huszar schon sehr lange. Deren alter Ruf als Tod- und Unheilsbringer aber ist in Huszars Kunst überwunden zugunsten des Mystischen und Geheimnisvollen der Raben. Unheimlich sind sie lediglich in ihrer an Erhabenheit grenzenden Eigenständigkeit. Sie stehen in Huszars Werken auch dann noch in einem unergründlichen Mittelpunkt, wenn sie im Bild an die Seite gerückt sind. Der Rabe ist Sinnbild für etwas Bleibendes, für Bestand, aber auch für Unerschrockenheit. Er bringt Stille und eine gewisse Endlosigkeit ins Bild, selbst wenn er im Flug ist.

In der Ausstellung ist auch eine ganz andere Seite der Künstlerin zu sehen, eine humoristische, fröhliche, an Karikatur erinnernde und leichthändige Auseinandersetzung mit Raben, die mal streiten, einander trösten oder mit Pfauenfedern herumalbern. Ein wunderschöner, Abschluss des Kunstjahres im Salon.

Zu sehen ist die Ausstellung bis 23. Dezember immer dienstags und mittwochs von 17 bis 19 Uhr. Am Samstag, 14. Dezember, beginnt außerdem um 15 Uhr eine musikalische Lesung mit J. Unglert an der Harfe und Lena Lobenhofer an der Querflöte.

