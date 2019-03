Bitte nicht verraten!

Zur Vorstellung der Unfallstatistik fährt unsere Autorin mit dem Pedelec - und leidet danach unter erheblichen Gewissenbissen.

Beschwingt nehme ich unser neues Redaktions-E-Bike aus dem Fahrradraum. Die Mindelheimer Polizei hat zur Vorstellung ihrer Verkehrsstatistik eingeladen (mehr dazu lesen Sie hier: So wenig Unfalltote im Unterallgäu wie noch nie )und ich reise frohen Mutes mit dem Fahrrad statt mit dem Auto an – ist ja nicht weit, von der Innenstadt zur Polizei. Und mit dem Rad ist man dann doch schneller als zu Fuß.

In den Räumen der Polizeiinspektion geht es um viele Zahlen und Informationen rund ums Thema Verkehr. Darunter auch: Fahrradunfälle. Und: Fahrradunfälle mit Pedelecs, deren Zahl immer weiter steigt (2018 hat es rund 20 Mal gekracht). Dass ich auch mit dem Pedelec gekommen bin? Muss ja niemand wissen!

Werfen die Mindelheimer Polizisten mir mahnende Blicke zu?

Als ich dann erfahre, dass von den 163 an Unfällen beteiligten Radlern 99 keinen Helm trugen – mahnende Blicke der Polizisten inklusive (oder bilde ich mir das nur ein?) –, ist es völlig um mich geschehen. Niemand darf je erfahren, dass ich auch zu diesen helmlosen E-Bikern gehöre, zumindest an diesem Nachmittag. Auch wenn ich in der Mindelheimer Innenstadt mit Elektroantrieb nicht schneller unterwegs sein konnte als ein „normaler“ Radler, gelobe ich in diesem Moment innerlich Besserung. Und Sie, liebe Leser, Sie verraten bitte nicht, wie unvernünftig wir Redakteure hier uns manchmal benehmen ... schon gar nicht der Polizei!

