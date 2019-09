19.09.2019

Blick in Kirchdorfs Geschichte

Hunderte Stunden Arbeit haben sich gelohnt: Karl Dreer hat in Kirchdorf eine Ausstellung geschaffen, die einen tiefen Blick in die Geschichte des Ortes und vieler seiner Familien ermöglicht.

Karl Dreer hat eine bemerkenswerte Sammlung geschaffen

Von Helmut Bader

Eine bemerkenswerte Ausstellung ist nun in Kirchdorf zu sehen. Auf insgesamt 52 großen Holztafeln sind unzählige Bilder zu sehen, die Kirchdorfs Geschichte dokumentieren. Zusammengestellt hat die Ausstellung der Kirchdorfer Schreinermeister Karl Dreer. Erstmals gezeigt hat er die Fotos nun beim Schulhoffest.

Dreer hat über 20 Jahre hinweg alte Fotos in Kirchdorf gesammelt. Sie stellen ein historisches Dokument für die ganze Gemeinde dar, zumal Dreer die komplette Ausstellung Kirchdorf kostenlos für die Zukunft überlässt.

Zur Eröffnung gekommen waren auch Bürgermeister Paul Gruschka und 2. Bürgermeister Stefan Welzel, die in ihren Grußworten das riesige ehrenamtliche Engagement Dreers als große Geste der Heimatverbundenheit und des Geschichtsbewusstseins hervorhoben.

Karl Dreer hat seine Dokumentation in verschiedene Themenbereiche geordnet. In einem Teil findet sich etwa der Gesangsverein wieder, in einem anderen die ersten Versuche des Fußballspiels in Kirchdorf. Bemerkenswerte Tafeln zeigen die Glockenweihe aus dem Jahre 1950 oder Bilder der Primiz von Prälat Konstantin Kohler. Besondere Exemplare sind eine Liste von Häusern mit deren früheren Hausnamen samt ihrer damaligen Bewohner, eine Luftaufnahme Kirchdorfs vom Ende des 19. Jahrhunderts und der älteste Plan von Kirchdorf aus dem Jahr 1818.

Zwei Jahre lang war Karl Dreer mit der Erstellung der Ausstellung beschäftigt, etliche hundert Arbeitsstunden bis teils tief in die Nacht liegen hinter ihm. Dreer dankte bei der Eröffnung allen Kirchdorfern, die ihm Bilder zur Verfügung gestellt hatten. Eine wichtige Hilfe bei der Beschriftung und weiteren schriftlichen Vorbereitungen war ihm dabei Walter Kostenbader, der auch das Begrüßungsplakat gestaltet hatte.

Dreer Holzbau stellte die Holztafeln zur Verfügung, dann konnte der Schreinermeister loslegen. Seine frühere berufliche Tätigkeit half ihm auch früher schon bei der Erstellung von einigen Modellen, die im Kneippstädter Rathaus zu finden sind. Bei dieser Ausstellung zeigte Dreer zusätzlich zwei weitere Modelle vom Wörishofer Zentrum vom Gasthof Adler bis zur Bürgermeister-Stöckle-Straße und vom Kloster-Landwirtschaftsgebäude, das inzwischen dem Abrissbagger zum Opfer gefallen ist, sowie ein selbst gebautes Alphorn. Auch diese Dinge fanden viel Bewunderung und Anerkennung seitens der Besucher, die oft sich selbst in jüngeren Jahren oder ihre Vorfahren auf den Bildern fanden und sich darüber teilweise auch amüsieren konnten, wie Leben und Kleidung früher aussah. Die Ausstellung ist am heutigen Donnerstag, am Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Karl Dreer ist an allen Tagen vor Ort und beantwortet Fragen.

Themen Folgen