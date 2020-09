13:49 Uhr

Bluttat in Apfeltrach: 20-Jähriger sticht auf Mitbewohner ein

Ein Bewohner einer Asylbewerberunterkunft will in Ruhe frühstücken, ein anderer Musik laut hören - dann zückt einer ein Küchenmesser. Die Polizei ermittelt.

Großeinsatz in Apfeltrach. Am frühen Freitagmorgen ist es in der Asylbewerberunterkunft in Apfeltrach zu einem Streit zwischen einem 20-Jährigen und einem 24-Jährigen gekommen. Grund dafür: Einer der beiden hörte laut Polizei in einem Raum laute Musik, der andere wollte in Ruhe frühstücken.

Angriff mit Küchenmesser: Der Auslöser für den Streit war belanglos

Der Jüngere der beiden, der zudem stark alkoholisiert war, griff zu einem Küchenmesser und stach auf seinen Kontrahenten ein. Mit glücklicherweise leichten, nicht lebensbedrohlichen Schnittverletzungen wurde das Opfer ins Mindelheimer Krankenhaus gebracht und ärztlich versorgt.

Asylbewerber in Apfeltrach verhindern Eskalation

Durch Zivilcourage von Mitbewohnern der Asylunterkunft konnte nach Angaben der Polizei die blutige Auseinandersetzung noch vor dem Eintreffen der Polizeistreifen beendet werden. Die Mindelheimer Beamten nahmen den 20-jährigen Messerstecher in Gewahrsam. Die Ermittlungen der Mindelheimer Polizei dauern noch an. (mz)

