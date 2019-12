Brandstiftung im eigenen Stall? Details belasten Sohn

Plus Ein Unterallgäuer mit Finanz-Problemen schließt eine Brandschutzversicherung ab, kurz darauf brennt sein Stall. Zufall oder Brandstiftung seiner Mutter?

Es ist Montag, 18. Februar. Im Büro des Versicherungsvertreters hat ein 47-jähriger Mann Platz genommen, der Pläne seines Hofs im Gepäck hat. Er möchte Teile des Anwesens im nördlichen Landkreis gegen Schäden durch Brand, Sturm und Hagel versichern lassen. Eine Woche später tritt genau dieser Fall ein: Ein verheerender Brand zerstört den Stall, der zum Hof des Mannes gehört. Er ist inzwischen 48 Jahre alt – und muss sich seit gut drei Wochen zusammen mit seiner Mutter vor dem Landgericht Memmingen verantworten. Er soll die 80-Jährige dazu angestiftet haben, den eigenen Stall anzuzünden, um eine hohe Versicherungssumme zu erhalten.

Der 48-jährige Angeklagte schloss die Versicherung für den Stall, eine Scheune sowie das alte Bauernhaus ab, in dem seine Mutter lebt. Die Gesamtversicherungssumme für diese Hofbereiche lag bei gut 864.000 Euro. Der Schaden, der letztlich durch den Brand entstand, lag laut Sachverständigen bei rund 500.000 Euro. In der Verhandlung war bekannt geworden, dass der Angeklagte Schulden in Höhe von rund 600.000 Euro hatte.

Der Mann wollte vor dem Brand im Stall nach Ungarn reisen. Wieso?

In dem Stall, der am 25. Februar abbrannte, waren vorwiegend Tiere einer Pächterfamilie untergebracht. Mit ihr geriet der Angeklagte wegen ausstehender Zahlungen immer wieder in Streit. Der Versicherungsvertreter erinnerte sich vor Gericht an das Gespräch mit dem Angeklagten: „Er hatte wegen der Pächter Sorgen um sein Anwesen. Er wollte für eine gewisse Zeit nach Ungarn reisen, um dort ein Haus herzurichten, und sich davor absichern.“ Der Angeklagte habe ihm auch Fotos von dem Haus in Ungarn gezeigt, in dem er demnach selbst wohnen wollte. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte am Tag vor dem Brand nach Ungarn reiste, um sich ein Alibi zu verschaffen.

Der Vertreter erklärte, er habe kurz nach dem Brand mit dem Angeklagten telefoniert. „Er war ziemlich angefasst und konnte es sich nicht erklären. Ich glaube, er hat geweint.“ Trotzdem habe er den 48-Jährigen auf die Brisanz seiner Lage aufmerksam gemacht: „Ich habe ihm erklärt, dass er mit Nachfragen rechnen müsse. Ihm war auch klar, dass das komisch aussieht. Er hat aber gesagt, dass er nichts dafür könne.“ In einem späteren Gespräch habe der Angeklagte als Brandursache einen defekten Schaltkasten vermutet – dies war jedoch zuvor in der Verhandlung bereits ausgeschlossen worden.

Brandstiftung: Mutter und Sohn schweigen vor Gericht weiter

Offenbar versuchte der Angeklagte noch im Februar, neue Pächter für seinen Stall zu finden. Eine Zeugin erklärte, der 48-Jährige habe auf eine Annonce geantwortet, mit der sie eine Unterkunft für ihre Tiere gesucht habe. Die Frau besichtigte daraufhin den Stall und das vier Hektar große, angrenzende Gelände. Der 48-Jährige habe erklärt, er suche Nachfolger für die damalige Pächterfamilie. Zunächst sei nur die Rede von Pacht gewesen, später habe der Angeklagte auch einen Verkauf in Betracht gezogen. „Wir wollten in Kontakt bleiben“, erinnerte sich die Frau. Noch bevor sie sich endgültig entschieden habe, sei der Stall abgebrannt.

Mutter und Sohn haben sich zu den Vorwürfen bislang noch nicht geäußert. Ein Urteil in dem Prozess wird erst im kommenden Januar erwartet.

