Breitenbrunn

Trotz Corona geht es aufwärts in Breitenbrunn

Plus Die Gemeinde Breitenbrunn wird finanziell stabiler und die Räte verabschieden den Haushalt für 2021 einstimmig.

Von Wilhelm Unfried

Bürgermeister Jürgen Tempel hat Grund zur Freude: Die Spielräume für die Gemeinde Breitenbrunn würden größer, erklärte er in einem Gespräch mit unserer Zeitung, in dem er die wichtigsten Vorhaben der Gemeinde schilderte. Der Bürgermeister freute sich, dass in den vergangenen sieben Jahren die Pro-Kopf-Verschuldung kontinuierlich gesenkt werden konnte, sie wird am Ende des Jahres bei 690 Euro liegen, vorausgesetzt es müssen keine neuen Schulden gemacht werden. 2014 lag der Wert noch bei 1147 Euro.

