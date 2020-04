vor 34 Min.

Brot und Semmeln für die Mindelheimer Tafel

Plus Wie der Mindelheimer Backbetrieb Back Mayr Bedürftigen hilft. Größere Einbußen hat das Unternehmen wegen Corona nicht.

Von Oliver Wolff

Eigentlich hätten Hans-Peter Wiedmann, Geschäftsführer des Backbetriebs Back Mayr, und seine Kinder Simone, 16, und Tobias, 18, am Mittwochvormittag in aller Ruhe ihre Backwaren für die Verteilung an die Mindelheimer Tafelkunden vorbereiten wollen. Doch viele der Kunden standen schon vor dem offiziellen Beginn in der Schlange und warteten auf Brot und Semmeln, welche kurze Zeit später über ein Fester des Pfarramts St. Stephan überreicht wurden.

Die Idee hatten die Kinder Die Idee zur Lebensmittelspende hatten seine Kinder, erzählt der 51-jährige Bäcker. „Ende März sind wir zusammengesessen und haben darüber gesprochen, was in der Welt vor sich geht.“ Schnell seien die Bedürftigen in der Region zum Gesprächsthema geworden. Weil die Mindelheimer Tafel – dort engagieren sich viele ältere Ehrenamtliche – wegen Corona geschlossen hat, beschloss der Familienrat, den Tafelkunden zu helfen. In Zusammenarbeit mit Ursula Richinger, die Organisatorin der Mindelheimer Tafel, wurden die Bedürftigen in Mindelheim schriftlich eingeladen, Backwaren am Pfarramt abzuholen. „Wir haben ja oft eine Überproduktion“, sagt Wiedmann. Das, was übrig bleibe, werde nun an die Tafelkunden gespendet. Die Resonanz bei den Bedürftigen sei sehr gut gewesen. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Pro Woche sollen an drei Tagen Backwaren an die Bedürftigen in Mindelheim verteilt werden Und es soll nicht bei einer Aktion bleiben. Zukünftig sollen an den Wochentagen Montag, Mittwoch und Freitag Backwaren verteilt werden. „Wir planen von Woche zu Woche.“ Vielleicht sind beim nächsten Mal auch Plunder oder andere Süßigkeiten dabei, je nach dem, ob etwas übrig bleibt. Die Corona-Krise verursacht beim Mindelheimer Backbetrieb mit etwa 260 Mitarbeitern und über 30 Filialen wirtschaftlich keine großen Einbußen. „Wir sind breit aufgestellt, beliefern auch Backhäuser in Supermärkten“, erklärt Wiedmann. Kurzarbeit sei daher kein Thema. Demnächst werde in den Filialen ein kontaktloses Karten-Bezahlsystem eingeführt. Lesen Sie auch: Spendenaktion: 7300 Euro für die Tafel Mindelheim

