Wie Buchloe dem Alkoholmissbrauch den Hahn abdrehen will

An jetzt 18 Stellen in Buchloe ist Alkoholkonsum verboten. Warum die Stadt sich erneut zum Handeln gezwungen sieht.

Mit Hilfe einer Allgemeinverfügung rückt die Stadt Buchloe bereits seit 13 Jahren dem Alkoholmissbrauch im Stadtgebiet zu Leibe. Seit 2008 gibt es die sogenannte „Allgemeinverfügung über ein Aufenthaltsverbot zum Zwecke des Alkoholkonsums in Teilbereichen der Stadt Buchloe“.

Wer gegen das Alkoholverbot verstößt, muss tief in die Tasche greifen

Nun hat sie der Ferienausschuss des Stadtrats nach 2013 und 2019 zum dritten Mal geändert. In die Liste der bisher 17 Orte wurde der Bereich rund um die Kindertagesstätte Buchloer Storchenkinder an der Bürgermeister-Förg-Straße aufgenommen. Falls gegen das Aufenthaltsverbot verstoßen wird, kann ein sogenanntes Zwangsgeld bis zu 1000 Euro festgesetzt werden. Die geänderte Allgemeinverfügung tritt am 1. September 2021 in Kraft.

Vor allem trinkende und pöbelnde Jugendliche waren und sind dem Stadtrat und den hiesigen Ordnungshütern ein Dorn im Auge. Die Allgemeinverfügung bietet eine Grundlage, um dagegen vorzugehen. Immer wieder kam es in der Vergangenheit zu Sachbeschädigungen und Belästigungen von Passanten, etwa im Bereich des alten Postamtes am Bahnhof (heute VHS-Gebäude) oder in Bahnunterführungen. In den allermeisten Fällen, so hatte der damalige Bürgermeister Josef Schweinberger den Stadtrat 2008 informiert, sei die Ursache für die Ausschreitungen der Alkoholkonsum von Jugendlichen.

Alkoholverbot gilt nur im "öffentlichen Raum" in Buchloe

In der Allgemeinverfügung, die auf der Homepage der Stadt Buchloe (www.buchloe.de) – Menüpunkt: Rathaus/Verwaltung; Rubrik: Satzungen/Verordnungen; Unterpunkt Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bestattungswesen und Feuerwehr – einsehbar ist, heißt es: „Die Gemeinden haben als Sicherheitsbehörden die Aufgabe, die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch Abwehr von Gefahren und durch Unterbindung und Beseitigung von Störungen aufrechtzuerhalten.

Sie können im Einzelfall Anordnungen treffen, um Störungen zu beseitigen, die Leben, Gesundheit oder die Freiheit von Menschen oder Sachwerte, deren Erhaltung im öffentlichen Interesse geboten erscheint, bedrohen oder verletzen.“

Vor dem einstimmigen Beschluss wollte Stadtrat Josef Schmalholz (CSU) wissen, was mit den Häusern in der direkten Nachbarschaft zur Kita ist. „Die sind ja keine 100 Meter entfernt.“

Bürgermeister Pöschl beruhigte: „Die Allgemeinverfügung gilt nur im öffentlichen Raum.“ Auf der Terrasse oder im Garten könne also weiterhin guten Gewissens jede Bürgerin und jeder Bürger ein Feierabendwein oder ein Bierchen trinken.