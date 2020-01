11:00 Uhr

Containerbrand auf der Recyclinganlage Breitenbrunn

Starke Rauchentwicklung über der Deponie in Breitenbrunn hat am frühen Morgen die Feuerwehr auf den Plan gerufen.

Von Ulf Lippmann

Eine Autofahrerin bemerkte am frühen Freitagmorgen starke Rauchentwicklung auf der Recyclinganlage des Landkreises Unterallgäu in Breitenbrunn. Sie verständigte umgehend die Integrierte Leitstelle Donau-Iller. Die alarmierten Feuerwehren aus Breitenbrunn, Loppenhausen und Pfaffenhausen konnten den Brandherd rasch ausmachen. In einem in einer Halle abgestelltem Container hatte sich ein Brand entwickelt. Durch die Hitze und die Flammen wurde auch das Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehren konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen.









