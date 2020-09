vor 18 Min.

Corona-Alarm in Türkheim: Zweite Testreihe an Grundschule

Plus Nach einem Corona-Fall an der Türkheimer Grundschule wurden zahlreiche Kinder und Erzieher getestet. Es gibt eine sehr gute Nachricht - und eine zweite Testreihe.

Von Alf Geiger

Vorsichtiger Optimismus und weiterhin Daumendrücken an der Grundschule Türkheim: Der erste Covid-19-Test der 35 betroffenen Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräften und Betreuerinnen einer 2. Klasse war bei allen getesteten Personen negativ. Am Freitag wurden jetzt alle Betroffenen erneut getestet: „Sicherheit geht vor“, so eine Sprecherin des Landratsamtes.

Doch selbst für den Fall, dass auch die zweite Untersuchung bei allen Getesteten keine Corona-Ansteckung nachweist, müssen zumindest die Kinder und Erzieher der 2. Klasse bis Montag, 5. Oktober, in häuslicher Quarantäne bleiben. Ob und wenn ja wann die 14 Kinder aus der Mittagsguppe früher an die Schule zurück dürfen, entscheidet das Gesundheitsamt nach einer neuen Risikoabschätzung, sobald die neuen Testergebnisse vorliegen. Wann das sein wird, war am Freitag noch unklar.

Das Kind der zweiten Klasse war auch Teil der Mittagsgruppe in Türkheim

Wie berichtet, war ein Kind der 2. Klasse mit Corona infiziert und hatte am Mittwoch, 16. September, zum letzten Mal am Unterricht und auch an der Mittagsgruppe teilgenommen. 18 Kinder aus der 2. Klasse und 14 Mädchen und Buben aus der Mittagsbetreuung sind daher seit Montag, 21. September, in Quarantäne.

Am Freitag sollten sich erneut alle 35 einem zweiten Corona-Test unterziehen, das hatte das zuständige Gesundheitsamt angeordnet. Ob diesmal auch wirklich alle Kinder getestet werden konnten, wusste das Landratsamt zunächst noch nicht. Bei der ersten Testreihe hatte sich eine Mutter geweigert, dass ihr Kind einem Coronatest unterzogen wird.

Auch Schulleiterin Hildegard Ohlmann war zunächst davon ausgegangen, dass nur die 18 Mädchen und Buben einer 2. Klasse ein zweites Mal getestet werden müssten und die 14 Kinder einer Gruppe der Mittagsbetreuung schon nach dem ersten negativen Test wieder in die Schule gehen dürfen.

Hildegard Ohlmann ist die Rektorin der Grundschule Türkheim. Bild: Sabine Schaa-Schilbach

Ob dies auch so sein wird, entscheidet das zuständige Gesundheitsamt dann wohl am Wochenende, wenn die Testergebnisse vorliegen. Das Gesundheitsamt muss dann eine neue Risikobewertung vornehmen. Dass am gestrigen Freitag alle 35 Getesteten – also nicht nur Schüler und Lehrer der 2. Klasse, sondern auch die Kinder der Mittagsgruppe – erneut getestet wurden und zunächst in Quarantäne bleiben müssen, sei allerdings „Routine“ und entspreche laut Landratsamt den geltenden Hygienevorschriften.

Die Türkheimer Grundschüler werden per "Homeschooling" unterrichtet

Für die betroffenen Eltern der 32 Mädchen und Buben bedeutet dies, dass sie sich noch eine ganze Woche lang um eine Betreuung für ihre Kinder bemühen oder sogar Urlaub nehmen müssen. Das, weiß auch Schulleiterin Hildegard Ohlmann, sei nicht immer ganz leicht zu bewerkstelligen. Die betroffenen Schulkinder und ihre Eltern müssen laut Landratsamt jetzt noch „ein, zwei Tage“ auf das Ergebnis des zweiten Tests warten. Die Schulpflicht gilt trotzdem, weshalb jetzt mit „Homeschooling“ dafür gesorgt wird, dass die Mädchen und Buben auch in der Quarantänezeit ihre Aufgaben bekommen und „digital beschult“ werden. Dafür wird per „Botendienst“ und/oder E-Mails gesorgt - das übernimmt die Klassenlehrerin, die vorerst ebenfalls in Quarantäne bleiben muss.

Schulleiterin Hildegard Ohlmann lobt in diesem Zusammenhang die gute Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt und hat selbst ganz bewusst professionell und gelassen auf diese neue Herausforderung reagiert. Die Stimmung an der Schule sei nach wie vor ruhig und gefasst, auch wenn die Eltern durchaus unterschiedlich auf den Corona-Fall der Zweitklässlerin reagiert hätten. Mit Besorgnis und Angst hätten die allermeisten Eltern reagiert, doch auch an der Verweigerungshaltung einer Mutter habe sich offenbar nichts geändert. Die Mutter hatte bei der ersten Testreihe eine Untersuchung ihres Kindes verweigert. Dies konnte Hildegard Ohlmann zwar nicht nachvollziehen, die Entscheidung müsse aber eben auch akzeptiert werden.

Das sagt die Rektorin der Grundschule über das Hygienekonzept

Insgesamt habe sich aber gezeigt, dass das Hygienekonzept an der Schule greife und sich die allermeisten Schüler ganz problemlos an die Vorgaben halten, ihre Mund-Nasen-Schutzmasken tragen und auch den Abstand einhalten. „Es gibt keinerlei Schuldzuweisungen“, hat Ohlmann schon nach der ersten Testreihe festgestellt.

Nur in ganz wenigen Fällen sei gegen die Vorlage eines ärztlichen Attests eine Ausnahme erteilt worden - und selbst diese Schüler würden sogar häufig freiwillig doch Masken tragen. „Es hat sich gezeigt, dass die Maßnahmen zum Gesundheitsschutz nicht willkürlich sind“, ist Ohlmann nach wie vor zuversichtlich.

