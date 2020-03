Corona-Angst in Mindelheims Partnerstadt Verbania

Plus Maria-Grazia Tosi aus Mindelheims Partnerstadt Verbania in Norditalien erzählt, welche Auswirkungen die Pandemie für sie hat.

Die Corona-Pandemie hält die Welt in Atem. Im Unterallgäu spürt man von Tag zu Tag die Auswirkungen der Krise im alltäglichen Leben. So werden etwa Veranstaltungen abgesagt, Schulen und Kindergärten geschlossen. In Norditalien, das hierzulande oft als europäische Keimzelle der Epidemie bezeichnet wird, liegt Verbania. Die etwa 30.000 Einwohner große Stadt am Lago Maggiore ist eine Partnerstadt Mindelheims. Dort ist das öffentliche Leben seit einigen Tagen fast vollständig zum Erliegen gekommen. Maria-Grazia Tosi erzählt aus ihrem Alltag aus Verbania.

Die meisten Italiener tragen Mundschutzmasken und Handschuhe in der Öffentlichkeit

Sie könne nur noch das Haus verlassen, um die nötigsten Dinge in Lebensmittelläden oder Apotheken einzukaufen, erzählt die 59-jährige Italienerin. In den Geschäften laufen permanent Durchsagen, man solle sich an die Sicherheitsvorkehrungen halten. Die lauten: Mindestens einen Meter Abstand zu anderen Menschen halten und nur anfassen, was man kaufen möchte. „Die meisten tragen in der Öffentlichkeit Mundschutzmasken und Handschuhe“, berichtet Tosi. Sie selbst habe – wenn sie unter vielen Menschen ist – ebenfalls eine Maske an. Und zwar eine ganz besondere: „Mein Mann ist Malermeister, seine Masken sind besser.“

Bei aller Umgewöhnung in der derzeitigen Lage, die eingeschränkte Bewegungsfreiheit in den Läden ist Tosis geringstes Problem. „Wir Italiener sind Familienmenschen.“ Sie leide darunter, ihre Töchter und Enkelkinder nicht sehen zu können. „Ich habe Angst um sie.“ Eine Tochter arbeitet als Filialleiterin bei einer Bank in Mailand und ist mit vielen Menschen in Kontakt. Ihre andere Tochter ist Yoga-Lehrerin und steht vor einer ungewissen beruflichen Zukunft. Die gesundheitlichen Gefahren des Corona-Virus seien weniger das Problem. „Wir wissen nicht, was die Krise wirtschaftlich für uns Italiener bedeutet.“

Bis zuletzt hat ihr Mann Tiziano noch gearbeitet. So habe er Außenfassaden gestrichen, ohne dabei direkten Kontakt zu Kunden zu haben. Aber auch das stehe nun auf der Kippe. Die Regierung überlegt, den regulären Arbeitsbetrieb von Firmen einzustellen. Ohnehin brechen laut Tosi gerade die Aufträge weg.

Die Kinder bekommen von Corona nicht viel mit

Ihre Enkelkinder nehmen die Corona-Krise nicht als so dramatisch wahr, wie die Erwachsenen, sagt Tosi. „Sie spielen den ganzen Tag und bekommen nicht viel mit.“

Vergangene Woche ist die Verbanierin mit dem Zug nach Mailand zum Zahnarzt gefahren. Der Zug und der Bahnhof seien fast menschenleer gewesen. „Es war eine gespenstische Stimmung“, sagt Tosi. Am Vortag habe sie in den Nachrichten noch gesehen, wie sich hunderte Mailänder in die Züge drängten, um die Stadt zu verlassen. Die Krise habe aber auch etwas Positives. So spüre Tosi den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Man gebe mehr auf sich und seine Mitmenschen Acht. Für diejenigen, die nicht mobil sind, liefern Lebensmittel-Verkäufer die Produkte nach Hause.

Und was macht die Italienerin den ganzen Tag, wenn sie das Haus hüten muss? „Am Haus ist viel zu tun“, sagt die 59-Jährige. Durch Kochen und anderen häusliche Beschäftigungen werde ihr so schnell nicht langweilig. Nur das TV-Programm ist für die Tosis keine Alternative. „Im Fernsehen läuft immer nur das Gleiche.“ Um Abstand von der Corona-Hysterie zu bekommen, liest die Italienerin Bücher.

