vor 25 Min.

Corona: Bürger- versammlungen abgesagt

Die Bürgerversammlungen für Türkheim und Berg am Montag, 19. Oktober, und für Irsingen am Mittwoch, 21. Oktober, werden aufgrund der aktuellen Corona-Lage abgesagt. Seit Tagen wurde im Türkheimer Rathaus in Abstimmung mit den Behörden darüber gegrübelt, ob die in der kommenden Woche geplanten Bürgerversammlungen für Türkheim und Berg sowie Irsingen angesichts der steigenden Inzidenzrate im Unterallgäu stattfinden können.

Bürgermeister Christian Kähler teilte der MZ auf Anfrage die Entscheidung mitgeteilt: Die Bürgerversammlungen werden nicht wie geplant stattfinden. Kähler: „Die heutige Inzidenzrate liegt bei 38. Der Trend ist also nicht gut. Deshalb werden die Bürgerversammlungen nächste Woche nicht stattfinden“, sagt der Türkheimer Bürgermeister. (alf)

