Corona: Dritter Patient gestorben und 15 Neu-Infektionen

Das Mindelheimer Krankenhaus bestätigt den dritten Covid-19-Todesfall.

Von Oliver Wolff

Am Mittwoch, 1. April, starb im Mindelheimer Krankenhaus ein an COVID-19 erkrankter Patient. Wie der Klinikverbund Allgäu am Donnerstagnachmittag mitteilte, handelt es sich um eine 80 Jahre alte Person, die schwere Vorerkrankungen hatte. Weitere Informationen folgen hier im Laufe des Nachmittags.

Zwei Patienten sind bereits vor über einer Woche an der Lungenkrankheit im Mindelheimer Krankenhaus gestorben. Sie wurden 67 und 76 Jahre alt und litten ebenfalls an diversen Vorerkrankungen.

154 bestätigte Infektionen im Unterallgäu

Im Unterallgäu gibt es inzwischen 154 bestätigte Corona-Fälle. Das sind fünfzehn mehr als noch am Mittwoch. Am Vortag stieg die Zahl der Neu-Infektionen nur um zwei. Damit sind die offiziellen Zahlen nicht mehr rückläufig. Lesen Sie zu diesem Thema Corona: Nur zwei neue Infektionen im Unterallgäu.

So viele Corona-Patienten werden gerade in den Kliniken behandelt

Im Krankenhaus Mindelheim werden aktuell sechs Patienten stationär behandelt, in der Klinik Ottobeuren bleibt die Zahl der Erkrankten bei vier. Im Vergleich zum Vortag kam in beiden Krankenhäusern kein weiterer Patient hinzu.

Die aktuelle Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis Unterallgäu hat das Landratsamt ebenfalls bestätigt Sobald sie bekannt gegeben werden, folgt auf unserer Seite ein Update.

