Corona-Impfung im Unterallgäu: Schon 1500 Anmeldungen am ersten Tag

In einem ehemaligen Möbelhaus in Bad Wörishofen befindet sich das Impfzentrum für den Landkreis Unterallgäu.

Derzeit gibt es aber nur den digitalen Weg zum Impftermin in Bad Wörishofen. Was Bürger im Unterallgäu zur Terminvergabe jetzt wissen müssen.

Wer sich gegen Covid-19 impfen lassen will, kann sich ab sofort im Internet dafür registrieren. Dazu besteht seit dieser Woche unter „impfzentren.bayern“ Gelegenheit – auch fürs Impfzentrum Unterallgäu-Memmingen. Wenn eine Online-Anmeldung nicht möglich ist, kann man sich in den kommenden Tagen auch telefonisch für eine Impfung in den Impfzentren in Bad Wörishofen oder Memmingen vormerken lassen. Das teilt das Landratsamt Unterallgäu mit.

Gestern war die telefonische Anmeldung noch nicht möglich. Wer aus der Liste der Staatsregierung die nötige Telefonnummer heraussuchte – 08247/909910 – erreichte nur einen Anrufbeantworter, der darauf hinweist, dass der Start der telefonischen Anmeldung rechtzeitig öffentlich angekündigt werde.

Geplant ist, dass die beiden Impfzentren am Mittwoch, 20. Januar, den Betrieb aufnehmen – vorausgesetzt, es „steht genügend Impfstoff zur Verfügung“, wie das Landratsamt gestern mitteilte. Wer sich via Internet registriert, erhalte dann eine E-Mail oder SMS mit einem Terminvorschlag, sobald eine Impfung möglich ist. „Am schnellsten funktioniert dies auf digitalem Weg“, so das Landratsamt.

Wer mangels Online-Zugang auf die telefonische Erreichbarkeit warten muss, erhält seinen Terminvorschlag dann laut Landratsamt per Post. Wann genau diese telefonische Erreichbarkeit besteht, war auch gestern nicht klar. „Demnächst“, heißt es dazu in der Auskunft des Landratsamtes.

So geht es nach einer Registrierung für einen Termin im Impfzentrum Unterallgäu weiter

Nach der Registrierung beginnt ein Automatismus, Nachfragen seien laut Landratsamt nicht nötig. „Am ersten Tag der Registrierung haben sich bereits rund 1500 Bürger in den Impfzentren in Memmingen und Bad Wörishofen angemeldet“, berichtete Landratsamtssprecherin Sylvia Rustler am Dienstag.

Geimpft werden derzeit Bewohner und Mitarbeiter von Seniorenheimen sowie Personal in Kliniken. „Als Nächstes sind die Mitarbeiter von ambulanten Pflegediensten an der Reihe sowie Bürger über 80 Jahre“, so Rustler. Während in den Heimen vor Ort über mobile Impfteams geimpft wird, erhalten letztere ihre Impfung in den Impfzentren.

Landratsamt schreibt nun alle Bürger an, die für eine Impfung an der Reihe wären

Das Landratsamt schreibe noch in dieser Woche alle Bürger an, die bei den Impfungen an der Reihe sind und ruft sie dazu auf, die Registrierung vorzunehmen.

Für Bürger aus dem östlichen Landkreis ist das Impfzentrum in Bad Wörishofen zuständig. Es ist in einem ehemaligen Möbelhaus an der Ecke Rudolf-Diesel-Straße/Gottlieb-Daimler-Straße im Gewerbegebiet untergebracht. Viele Bürger aus dem westlichen Landkreis können sich im Impfzentrum in Memmingen impfen lassen. Empfehlungen dazu zeigt eine Karte im Internet unter www.unterallgaeu.de/corona. (mz, m.he)

