Corona-Krise: Ettringer Kostümverleiherinnen treffen eine schwere Entscheidung

Sie standen über 22 Jahre, 20 davon im Geschäft an der Tussenhauser Straße in Ettringen, ihren Kunden in Sachen Verkleidung zur Seite: Marianne Wagner und Martina Klaus vom Klawa Kostümverleih.

Von Regine Pätz

Wenn Marianne Wagner und Martina Klaus in den kommenden Wochen die Türe ihres Kostümverleihs in Ettringen öffnen, dann um das zu tun, was sie seit rund 22 Jahren mit Herzblut betreiben: Menschen zu verkleiden. Beide lieben es, Kostüme zusammenzustellen, nach Trends und Finessen zu suchen, sie umzusetzen und über ihren Klawa Kostümverleih an der Tussenhauser Straße anzubieten.

Bei Kostümverleih Klawa in Ettringen hat sich in den vergangenen Jahren vieles verändert

Was die kommenden Wochen jedoch von allen vorherigen saisonalen Verkaufszeiten unterscheidet, ist der Anlass: beide Geschäftsführerinnen gehen in den Ausverkauf. Klawa Kostümverleih wird schließen, Marianne Wagner und Martina Klaus damit einen Schlusspunkt setzen.

In erster Linie ist es dem Coronavirus geschuldet, was beide zur Aufgabe ihres Kostümverleihs veranlasst; noch eine weitere Saison ohne Faschingsbälle und -umzüge können und wollen beide nicht verkraften. Fragt man genauer nach, zeigt sich noch ein weiterer Aspekt. Einer, der nicht nur ihnen das Auskommen seit geraumer Zeit erschwert und eine neue Generation an Kunden hervorgebracht hat. „Keine Frage, das Internet hat viel verändert“, sagt Marianne Wagner. Wo früher der Gang ins Fachgeschäft unabdingbar gewesen sei, könne heute jeder online fündig werden.

Beratung vor Ort, die hätten manche sich schon bei Klawa geholt, „gekauft wird dann aber im Internet“, bedauert Marianne Wagner. Billigware aus Fernost, für einen Schnäppchenpreis zu haben, all das hätte auch den Blick Einiger für die in Ettringen angebotenen Kostüme verwässert.

Ihnen sei es aber immer um Qualität gegangen, sagen beide, was sich auch an den Anfangsjahren des Geschäfts ablesen lässt. Unzufriedenheit über das Kostümangebot, das damals über Messen zu beziehen gewesen war, hatte beide zur Nähmaschine greifen lassen. Auch heute legen die Klawa-Damen Wert auf Qualität, die sich bisweilen stark vom Onlineangebot unterscheidet.

Das zeigt sich auch im Aufwand, der für die Pflege und Instandhaltung der Leihkostüme aufgebracht wird. Während Faschingsballbesucher den darauffolgenden Tag im Bett verbringen können, stehen Wagner und Klaus in ihren Waschküchen, bügeln auf und bessern aus. Allein Martina Klaus zählt drei Waschmaschinen zu ihrem Haushalt.

Kaum jemand kennt die Besonderheiten des regionalen Faschings besser als der Kostümverleih Klawa in Ettringen

Dennoch. Immer mehr Kostümverleiher geben auf, sagt Martina Klaus, jüngst hätte ihnen ein Vertreter von der Schließung eines etablierten Hauses in der Schweiz erzählt. „Ein mehrstöckiges Geschäft!“, sagt sie. Und das in einem der traditionsreichsten Länder in Sachen Fasnacht. Nicht nur Anlaufstellen für Kostümliebhaber gehen so für immer verloren, meinen beide, sondern auch kulturelle Werte. Denn kaum jemand kennt die Besonderheiten des regionalen Faschingslebens, dessen Struktur, so gut wie örtliche Verleiher.

Tatsächlich hatte dieser Wissensschatz den Klawa-Betreiberinnen jahrzehntelangen Erfolg beschert; Kunden auch über den Landkreis hinaus haben sich zum Saisonverkauf die Klinke in die Hand gegeben.

Bis aus dem Raum München, teilweise sogar aus Österreich seien sie nach Ettringen gekommen, um durch die Expertise Wagners und Klaus’ zu einem passenden, auf die Persönlichkeit abgestimmten Faschingskostüm, zu finden.

Auch honorige Persönlichkeiten, aus dem kulturellen oder politischen Bereich, zählen sie zu ihren Stammkunden. Lachend erzählen beide von Besuchen des verstorbenen Altlandrates Hermann Haisch. Ein Gentleman sei dieser gewesen, dabei aufmerksam und bürgernah. „Immer hat er auch Gespräche mit anderen Kunden begonnen“, lacht Marianne Wagner, „und wissen wollen, wo diese herkämen“.

Höchst unterhaltsam seien auch die Anproben mit Staatsminister a.D. Josef Miller gewesen, erinnern sich beide. Wie überhaupt Nähe entstehen kann, wenn beispielsweise Bürgermeister oder Mandatsträger auf der Suche nach Verkleidung im Ettringer Kostümverleih vorstellig werden.

Bisweilen mussten die beiden Geschäftsführerinnen sogar diplomatisches Geschick beweisen, wenn etwa Kostüme für die Memminger Faschingsgala „Schwaben weißblau“ geordert wurden. Kein Sterbenswörtchen ob der Auswahl des politischen Kontrahenten sei über ihre Lippen gekommen, lachen beide. Auch sorgten sie dafür, dass keine identischen Kostüme im Rahmen solch wichtiger Veranstaltungen aufeinandertreffen.

Wie treu die Kundschaft zu Klawa steht, auch dazu können beide Dutzende Anekdoten liefern. Selten, aber ab und an, hatte ein ausgeliehenes Kostüm nicht zu ihnen zurückgefunden, hatte der Ausleiher eine Rückgabe versäumt oder bewusst nicht getätigt, erzählen beide. Aufklärt werden konnte das so gut wie immer, dank aufmerksamer Kunden. So konnte etwa das verschwundene Teletubbie-Kostüm wiedergefunden werden; „es läuft in Mattsies herum“, hatten sie den Inhaberinnen gesteckt.

Eine Reise zum Karneval nach Venedig - davon träumen Marianne Wagner und Martina Klaus von Klawa in Ettringen

Wenn nun, nach der Phase des Abverkaufs, die Türen des Klawa Kostümverleihs für immer geschlossen bleiben, bleibt beiden Geschäftsführerinnen dennoch die Erinnerung an all die tollen Erlebnisse, an einen sehr treuen Kundenstamm und bisweilen wilde Zeiten - wenn etwa Kunden noch kurz vor einem Ball hinterhergefahren werden musste, weil ein wichtiges Detail des Kostüms in der Aufregung vergessen worden war.

Trotz der kommenden Schließung sind Marianne Wagner und Martina Klaus mit sich im Reinen. Beide blicken nach vorn, es darf jetzt so sein.

Vielleicht werden sie sich – dann, wenn es nach Corona wieder möglich sein wird – selbst einmal in den Fasching stürzen und einmal im Leben wenigsten zum Karneval nach Venedig fahren. Nach 22 Jahren Klawa bleiben dann die Waschmaschinen aus.

Termine zum Kostümausverkauf unter der Telefonnummer 0160/3562572 oder 0170/8168251

