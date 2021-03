11:00 Uhr

Corona-Lockerungen: Großer Ansturm auf Allgäuer Fahrschulen

Plus Seit über einer Woche gibt es wieder praktischen Unterricht auf den Straßen im Allgäu. Warum man für den Führerschein jetzt mehr Zeit braucht als vor Corona.

Von Simone Härtle und Dominik Schätzle

Zwei Monate mussten sie in der Garage stehen, seit vergangenem Montag sieht man sie wieder auf den Straßen: die Fahrschulautos. Nach der Zwangspause wollen die Schüler so schnell wie möglich an ihre Führerscheine kommen. Der Andrang ist groß, doch die Fahrschulen können nicht mehr Stunden vergeben als sonst auch. Hygienevorschriften und veränderte Prüfungen verschärfen die Situation zusätzlich.

„Die Regelung, wie die Fahrstunden jetzt vergeben werden, obliegt jedem selbst“, sagt Christian Unger, Allgäuer Regionalvorsitzender des Landesverbands Bayerischer Fahrlehrer. Die meisten gehen aber wohl so vor, wie Unger es in seinen Schulen in Füssen, Roßhaupten und Lechbruck ( Ostallgäu) handhabt: Zuerst sind die dran, die vor der Schließung im Dezember kurz vor der Prüfung standen. Der Andrang sei enorm, Überstunden für die Lehrer seien aber nicht möglich: „Wir dürfen pro Tag elf praktische Fahrstunden von je 45 Minuten geben, mehr erlaubt der Gesetzgeber nicht.“ Wer jetzt seinen Führerschein macht, müsse Zeit mitbringen – auch, weil sich seit 1. Januar die Prüfungsdauer für Pkw-Scheine von 45 auf 55 Minuten verlängert hätte. „Es finden also täglich weniger Prüfungen statt.“

Den Führerschein zu machen dauert aktuell bis zu einem halben Jahr

„Vor Corona hat es im Schnitt etwa drei Monate gebraucht, bis die Schüler ihre Führerscheine hatten, jetzt kann es bis zu einem halben Jahr dauern“, sagt auch Martin Bodenschatz, Inhaber der Fahrschule Smile in Kempten, Durach, Wildpoldrsried ( Oberallgäu) und Obergünzburg (Ostallgäu). Die aktuelle Situation sei „verrückt“. Die Berufskraftfahrer seien auf ihre Führerscheine angewiesen, die Arbeitgeber warteten. „Wenn jetzt noch die Motorradsaison anfängt, ist das Chaos perfekt.“

Auch Manfred Schmid, Inhaber der Fahrschule Gleich in Mindelheim, muss derzeit seinen Fahrschülern lange Wartezeiten zumuten. Weil Theoriestunden noch länger möglich waren, haben sich nicht nur die Fahrschüler aufgestaut, die bereits vor Weihnachten Praxisstunden hatten. Es kommen auch jene hinzu, die in der Zwischenzeit ihre Theorieprüfung abgelegt hätten.

"Jetzt wollen alle auf einmal fahren"

„Jetzt wollen alle auf einmal fahren“, sagt Schmid. Bei neueren Fahrschülern könne es vorkommen, dass es drei bis vier Wochen dauere, bis eine praktische Fahrstunde frei sei. Der Verwaltungsaufwand sei für die Fahrschule enorm und das Hygienekonzept für Theorie- und Praxisstunden habe einiges an Geld gekostet. In den Theoriestunden könnten wegen der Hygieneregeln aktuell nur etwa ein Drittel der Fahrschüler ausgebildet werden im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten.

„Es ist wie ein Tsunami, der gerade über uns rollt“, sagt Anna Folter von der Fahrschule Folter in Kaufbeuren und Neugablonz bezüglich des großen Andrangs. Immerhin hätten die meisten Schüler und Eltern Verständnis, dass gerade alles etwas länger dauere als sonst. „Normalerweise haben wir vier Theorie-Abende in der Woche, mittlerweile sind es sechs“, sagt Folter. Denn in den Schulungsraum in Kaufbeuren, der knapp 50 Schüler fassen könnte, dürfen derzeit nur 14 Personen. Hätte man nicht die Theorie-Stunden im Lockdown online anbieten können? „Das war zunächst gar nicht erlaubt“, sagt Christian Unger. „Als es dann die Möglichkeit gab, waren die Regeln streng und die Kosten für die Programme und das Equipment hoch.“ Viele hätten sich daher dagegen entschieden.

Manche Fahrschulen bieten auch Online-Theorieunterricht an

Die Fahrschule Bressensdorf, die in Sonthofen, Oberstdorf und Immenstadt vertreten ist, bietet dagegen seit Februar Online-Theoriestunden an. „Das werden wir bis auf Weiteres auch so beibehalten, um unnötige Kontakte zu vermeiden. Präsenzunterricht gibt es bei uns, was die Theorie betrifft, aktuell nicht“, sagt Mitarbeiterin Gertraud Kühne. Für das Angebot sei eine Sondergenehmigung nötig gewesen, die zuständige Regierung der Oberpfalz habe die Kurse überprüft. „Die Stunden müssen pädagogisch wertvoll sein, außerdem müssen wir die Schüler auch sehen können.“

Trotz allem sind die Verantwortlichen der Fahrschulen froh, dass die Räder wieder rollen. „Wir sind dankbar, dass wir loslegen können“, sagt beispielsweise Anna Folter.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen