Corona-Pandemie: Durchatmen in den Krankenhäusern im Allgäu

Plus In Allgäuer Kliniken liegen derzeit weit weniger Corona-Patienten als während der Hochphase um den Jahreswechsel. Doch Mediziner warnen vor einer dritten Welle.

Von Simone Härtle

„Wir sind weiter weg von einer Überlastung des Gesundheitssystems, als es um den Jahreswechsel der Fall war. Von einem Ende der zweiten Corona-Welle zu sprechen, wäre aber zu optimistisch“, sagt Maximilian Mai, Vorstand des Klinikums Memmingen. Dieser Meinung sind auch Vertreter anderer Krankenhäuser in der Region. Dabei spielen unter anderem Virus-Mutationen eine Rolle.

Dennoch normalisiere sich die Situation an den Kliniken langsam. Im Dezember und Januar wurden im Klinikverbund Allgäu, zu dem die Häuser in Kempten, Immenstadt, Sonthofen, Oberstdorf, Ottobeuren und Mindelheim gehören, im Schnitt 58 Covid-Patienten behandelt. Der Höchstwert über alle Häuser hinweg lag bei 72 an einem Tag. Derzeit sind es insgesamt 16 Corona-Patienten, die dort betreut werden.

Zahlen der Corona-Patienten sind im Klinikum Kaufbeuren nun gleichbleibend

An anderen Allgäuer Kliniken ist die Situation ähnlich. Auf der Memminger Intensivstation lagen zu Hochzeiten im Schnitt laut Mai sieben bis neun Corona-Patienten, mittlerweile gebe es dort auch Tage ohne Covid-Erkrankte. Das Klinikum Kaufbeuren verzeichnet derzeit im Schnitt zwischen fünf und zehn Infizierte auf der Normal- sowie zwei bis fünf auf der Intensivstation, sagt der Ärztliche Direktor Dr. Marcus Koller. Aber: „Die Zahlen stagnieren auf diesem Niveau, wir stellen nicht fest, dass sie noch weiter sinken.“

Dennoch hätten in Kaufbeuren zwei der mehreren, eigens eingerichteten Corona-Isolations- und Abklärungsbereiche mittlerweile wieder ihre ursprüngliche Funktion zurückbekommen. „Wir können daraus aber innerhalb von 24 Stunden wieder Corona-Stationen machen“, erläutert Koller. Teilweise seien Trennwände eingezogen und Schleusen eingebaut worden, die weiter bestehen bleiben. Auch in Memmingen wurde eine Corona-Station bereits wieder umfunktioniert und aus dem Klinikverbund Allgäu heißt es: „Es werden weiterhin getrennte Abklärungs- und Behandlungsbereiche vorgehalten.“ Deren Umfang werde aber an die Corona-Lage angepasst.

"Die physische und psychische Belastung geht etwas zurück."

Verringert hat sich auch die Belastung für die Mitarbeiter: „Die Arbeit in Schutzausrüstung und die im Vergleich zu ,normalen Patienten‘ doppelte Besetzung kann zurückgefahren werden“, meldet der Klinikverbund. Zudem seien Mitarbeiter, die zur Verstärkung in die Corona-Bereiche versetzt wurden, wieder an ihren angestammten Arbeitsplätzen. Auch Mai sagt: „Die physische und psychische Belastung geht etwas zurück.“ Die ständige Arbeit in voller Schutzmontur sei für die Mitarbeiter enorm anstrengend gewesen. Und die Corona-Todesfälle hätten das Personal belastet. Das bestätigt Koller. Seit Beginn der Pandemie seien am Klinikum Kaufbeuren 55 Covid-Patienten gestorben, 41 davon während der zweiten Welle. „Schwierig ist zudem, dass es noch kein Medikament gibt, das durchschlagenden Erfolg verspricht.“

Die Vertreter der Allgäuer Kliniken sind sich einig: Trotz sinkender Belastung sei die zweite Corona-Welle noch nicht überstanden. „Es könnte sogar sein, dass wir am Anfang einer dritten Welle stehen“, sagt Koller mit Blick auf die Virus-Mutationen, die deutlich leichter von Mensch zu Mensch übertragbar sein sollen. Die britische Mutation sei am Kaufbeurer Klinikum bei drei Patienten nachgewiesen worden. Ob die Mutationen der Grund dafür sind, dass die Corona-Zahlen aktuell nicht weiter sinken, könne er derzeit noch nicht sagen. Es bestehe jedoch die „berechtigte Hoffnung“, dass die Zahl der Covid-Patienten bei besserem Wetter im Frühjahr erheblich zurückgehe, sagt Koller. Zugleich gebe es dann immer mehr Menschen, die geimpft sind. „Nach meiner Einschätzung und Hoffnung könnte das dazu führen, dass wir im Mai etwas Entwarnung geben können“, sagt Koller.

