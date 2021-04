Corona-Schnelltests im Türkheimer Kino geben Sicherheit

Plus Das Testzentrum im Filmhaus Huber wird gut angenommen. Kai Erfurt sorgt seit eine Woche ehrenamtlich dafür, dass mehr als 500 Covid-19-Schnelltests durchgeführt wurden.

Seit gut einer Woche ist das Corona-Testzentrum in Türkheim im Filmhaus Huber in Betrieb. Die Bilanz kann sich sehen lassen: mehr als 500 Getestete in der ersten Woche. Darunter waren nur einige ganz wenige Befunde, die weiter abgeklärt werden mussten. Alle anderen Getesteten durften erleichtert mit einem negativen Befund in der Hand nach Hause gehen.

Ohne Anmeldung ins Türkheimer Kino zum Corona-Schnelltest

Kai Erfurt vom Filmhaus Huber bestätigt, dass das Angebot eines kostenfreien Antigen-Schnelltests sehr gut angenommen wurde. Auch weil man sich dafür nicht anmelden müsse, man kommt einfach vorbei. Er hätte noch genug Tests bis in die Zeit nach Ostern. Nachschub sei auch gesichert.

Während der Feiertage ist das Testzentrum im Filmhaus Huber ebenfalls geöffnet. Kai Erfurt führt die Tests selbst durch. Er arbeitet ehrenamtlich und freut sich darüber, dass er eine sinnvolle Arbeit leisten kann. Er deckt alle Nachmittage bis in den Abend hinein alleine ab, an sieben Tagen die Woche („wie im Kinobetrieb früher“). Gefragt nach der eigenen Belastung meint er „alles gut“.

Wie lange er das durchziehe? „Die Tests werden so lange weitergeführt, wie es nötig ist“, sagt Kai Erfurt dazu.

„Alles sehr gut“ findet auch Christine Schwarzfischer aus Türkheim. Sie sitzt im Foyer des Kinos und wartet auf ihr Testergebnis. Auf einem Bildschirm laufen die Trailer der neuen Filme, die auf die Öffnung der Kinos warten. Auf die Frage, warum sie den Test mache, erzählt sie: „Ich besuche meine Mutter alle zwei Wochen. Sie ist 86 Jahre alt und lebt allein. Bisher waren diese Besuche immer mit großen Ängsten verbunden, dass ich meine Mutter anstecken könnte. Jetzt fahre ich zum ersten Mal getestet dorthin und habe Sicherheit, dass das nicht passieren kann. Dadurch wird alles einfacher. Ich bin sehr froh, dass es die Möglichkeit zum Testen vor Ort hier in Türkheim gibt. Und dass man einfach so vorbeikommen kann.“

