Corona-Sorge: Kneippstadt schließt Kurhaus und andere Veranstaltungsorte

Die Gesundheitstage und viele andere Veranstaltungen in Bad Wörishofen fallen aus, ebenso Stadtführungen und Gesundheitskurse. Die Eishalle schließt nach der Absage der Restsaison im Eishockey früher

Von Markus Heinrich

Im Unterallgäu gibt es die ersten vier bestätigten Coronafälle, die Kurstadt Bad Wörishofen zieht nun Konsequenzen. Die Stadt schließt ihre Veranstaltungsräume vorläufig bis zum 3. April. Das wurde am Donnerstagmittag bekannt. Betroffen von der Schließung sind zum Beispiel die 7. Bad Wörishofen Gesundheitstage „Leben in Balance“, die am Donnerstag, 26. März, beginnen sollten. Die Gesundheitstage wurden am Donnerstag entsprechend abgesagt. Nach dem vorzeitigen Ende der Eishockey-Saison schließt auch Bad Wörishofens Eishalle früher.

Geschlossen sind der Kursaal, das Kurtheater, der Videoraum, Seminarräume und das Guggerhaus. Die Schließung gilt ab Samstag, 14. März. Auch die Kurkonzerte des Kurorchesters im evangelischen Gemeindezentrum und die Vorträge und Filmvorführungen im Kneipp-Museum werden bis dahin nicht stattfinden. Ebenso entfällt der Skibus. Danach werde eine neue Risikobewertung zusammen mit den zuständigen Stellen erfolgen.

Bürgermeister Paul Gruschka (FW) habe diese Maßnahme verfügt, zum Schutz vor der weiteren Ausbreitung des neuartigen Coronavirus. Damit soll die Ausbreitung des Coronavirus „möglichst verhindert beziehungsweise verlangsamt werden“, teilt Gruschka mit. „Bekanntlich ist eine Übertragung durch Husten oder Niesen möglich. Die Unterscheidung zu Erkältungskrankheiten oder Allergien ist für den Normalbürger nicht möglich.“ Räumliche Nähe bei Veranstaltungen begünstige die Ausbreitung. „Da der Durchschnitt unserer Gäste und Mitbürger bereits älter ist, ist besondere Sorgfalt zum Schutz dieser Bevölkerungsgruppe notwendig“, so Gruschka. „Zudem droht durch Anreisen und Abreisen eine überregionale Weiterverbreitung.“ Selbst bei Beachtung von Hygiene könne das Risiko einer Ansteckung bestehen. Er halte die Entscheidung daher für verhältnismäßig „im Interesse der Gesundheit der Gäste und der Bevölkerung“. Zu diesem Zeitpunkt waren Veranstaltungen mit mehr 1000 Besuchern in Bayern bereits verboten.

Das Landratsamt Unterallgäu verbot am Donnerstag außerdem bis zum Ende der Osterferien alle Veranstaltungen mit mehr als 500 Besuchern. Bei Veranstaltungen unter 500 Teilnehmern sollen sich nach Angaben des Rathauses die Veranstalter mit den örtlich zuständigen Gesundheitsämtern beraten. „In diesem Bereich liegt der große Anteil unserer Veranstaltungen“, heißt es von der Stadt.

Persönlichen Kontakt bittet Gruschka auf das notwendige Maß zu reduzieren und Anfragen telefonisch oder per E-Mail zu stellen. Die Gäste-Information im Kurhaus bleibt geöffnet, diese ist auch unter der Telefonnummer 08247/9933-55 oder info@bad-woerishofen.de erreichbar. Gruschka verweist zudem auf das Informationsangebot auf der Homepage www.bad-woerishofen.de.

Abgesagte Veranstaltungen:

l Die 7. Bad Wörishofer Gesundheitstage „Leben in Balance“ von Donnerstag, 26. März, bis Sonntag, 29. März, in Bad Wörishofen.

l Da der Bayerische Eissportverband alle restlichen Meisterschaftsspiele abgesagt hat, schließt die Stadt Bad Wörishofen die Eishalle. Sie hat am Sonntag, 15. März, das letzte Mal in dieser Saison geöffnet.

l Abgesagt: Samstag, 14. März, Mistcapala mit „Herrenbesuch“, präsentiert vom Kleinkunstverein Profil Bad Wörishofen.

l Concerto Bambini am Dienstag, 24. März, mit den Schülern und Schülerinnen der Irmgard Seefried Sing- und Musikschule.

l Mitgliederversammlung der Genossenschaftsbank Unterallgäu am Dienstag, 24. März.

l Jahreskonzert des Musikvereins Schlingen am 22. März.

l Zwei Absagen für Donnerstag, 26. März: Jubiläumsvortrag mit Dr. Lang – „Mein gesunder Darm“ im Kurtheater und die Fragestunde der Kreiskliniken Unterallgäu: „Künstliches Knie-, Schulter- und Hüftgelenk“.

l Das Galakonzert der BJBO Youngstars des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes am Sonntag, 29. März.

l Konzert der Jazzkur Bigband am Dienstag, 31. März.

l Tanznachmittag mit „Die Schornsteinfeger“ am Mittwoch, 1. April.

l Kasperletheater im Mehrgenerationenhaus „Die Gute Stube“ Bad Wörishofen am Samstag, 14. März.

l Teenieball am 20. März im Jugendcafé „Bimbo“Bad Wörishofen.

l Generationenenessen am 18. März sowie am 1. April im „Bimbo“ Bad Wörishofen.

In Bad Wörishofen entfallen außerdem zahlreiche regelmäßige Veranstaltungen: Kurkonzerte im Evangelischen Gemeindezentrum, Filmvorführungen im Kurhaus, Stadtführungen, Sportangebote (Boule-Spiel, Wanderungen, Skibus, Asphaltstockschießen, Aqua Fitness, Radtouren), Gesundheitskurse (Waldbaden, Qi Gong, Fasziengymnastik, Yoga, Therapiewanderungen, etc., dazu entfallen Vorträge und Filmvorführungen im Sebastian-Kneipp-Museum von Bad Wörishofen.

