00:30 Uhr

Corona soll Ferienspaß nicht trüben

Das Kinder-Sommerferienprogramm der Stadt Bad Wörishofen soll stattfinden. Der Termin für die Anmeldung steht fest, doch diesmal ist vieles anders

Das Kinder-Sommerferienprogramm der Stadt Bad Wörishofen soll auch in diesem Jahr stattfinden. Vom 27. Juli bis 4. September wird für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren ein abwechslungsreiches Programm angeboten. Selbstverständlich ist dies nur möglich, wenn das Infektionsgeschehen in der Corona-Krise dies zulässt und die behördliche Genehmigung hierfür gegeben ist, wovon die Verantwortlichen derzeit ausgehen. Letztliche Planungssicherheit kann es, wie bei allen Veranstaltungen während der Corona-Krise, aber nicht geben, wie die Organisatoren mitteilen.

In Teilen muss das Ferienprogramm in diesem Jahr den Umständen angepasst werden So wird es etwa den beliebten „Chill-Raum“ und den Kickertisch nicht geben. „Wir werden, trotz der Einschränkungen, das Beste daraus machen, so dass die Kinder abwechslungsreiche und fröhliche Ferientage erleben werden“, so die Organisatoren.

Die Kinder können bereits ab 7.30 Uhr zum Frühstück gebracht werden, das jedoch in diesem Jahr selbst mitgebracht werden muss. Das Programm endet gegen 13.30 Uhr nach dem Mittagessen.

Die Anmeldung ist verbindlich für eine Woche; es können derzeit maximal zwei Wochen gebucht werden, damit möglichst viele Kinder einen Platz bekommen. Das Ferienprogramm soll bald auf der Internetseite der Stadtverwaltung vorgestellt werden, unter rathaus.bad-woerishofen.de.

Die Anmeldung für das Sommerferienprogramm findet in diesem Jahr per E-Mail statt.

Die Vorlagen hierfür finden sich ab dem 22. Juni ebenfalls auf der Homepage der Stadt Bad Wörishofen. (mz)

Themen folgen