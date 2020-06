vor 32 Min.

Dampfsäg-Gründer Klaus Bilgram ist gestorben

Plus Der Gründer der Dampfsäg Klaus Bilgram aus Memmingen ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Ein Nachruf.

„Ein Original weniger“ mag mancher gedacht haben, als er vom Tod des Dampfsäg-Gründers Klaus Bilgram erfahren hat, der im Alter von 73 Jahren gestorben ist. Zusammen mit seiner Frau Ortrun hatte Bilgram 1990 die stillgelegte Dampfschneidesäge in Sontheim erworben, um daraus ein nachhaltig bewirtschaftetes Kultur- und Veranstaltungszentrum zu machen. Eine gewagte Idee mitten in der Provinz – und ein Lebenswerk, in das Bilgram seither seine ganze Lebensenergie und seinen sprudelnden Ideenreichtum gesteckt hat.

Medaille des Bayerischen Kultusministeriums für besondere Verdienste um den Denkmalschutz

Der Memminger, der Maschinenschlosser gelernt hatte, fand über Windjammertörns im Mittelmeer und eine Wohnmobilproduktion seine Berufung in der 1991 eröffneten Dampfsäg Sontheim. Aus einer baufälligen Sägehalle, die sie selbst unter Denkmalschutz stellen ließen, machten Klaus und Ortrun Bilgram mit einer unglaublichen Eigenleistung eine Begegnungsstätte für kulturelle Aktivitäten aller Art. Die Dampfsäg erlangte Bekanntheit weit über die Grenzen des Landkreises hinaus und die Bilgrams erhielten mehrere Auszeichnungen dafür: den Bayerischen Heimatpreis für Kultur und Gemeinschaft, die Medaille des Bayerischen Kultusministeriums für besondere Verdienste um den Denkmalschutz, den Kulturpreis der Rupert Gabler Stiftung und die „Silberdistel“ von dieser Zeitung. Zu einem kleinen Dorf im Dorf mit Gewerbetreibenden und verschiedenen Veranstaltungssälen wuchs die Vision, in die die Bilgrams ihr gesamtes privates Vermögen investiert haben – und die oftmals zu scheitern drohte.

Bild: Dampfsäg

Unbeeindruckt von diversen gesundheitlichen Problemen der letzten Jahre blieb Klaus Bilgrams kreative Schaffenskraft ungebrochen – auch nachdem er die Geschicke der Dampfsäg im Jahr 2012 in die Hände seines Sohnes Yuri Bilgram und dessen Lebensgefährtin Verena Schrei gelegt hatte. Sie wollen mit Begleitung des Dampfsäg-Fördervereins nun dafür sorgen, dass der Dampfsäg auch künftig „der Dampf nicht ausgeht“ – getreu dem Wahlspruch von Klaus Bilgram. (mz)

