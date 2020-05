vor 51 Min.

Das Rathaus Mindelheim öffnet wieder

Die Verwaltung bittet, trotzdem lieber Mail und Telefon zu nutzen

Nach der coronabedingten Einschränkung der Öffnungszeiten öffnen Rathaus, Standesamt, Ordnungsamt und Friedhofsverwaltung ab Montag, 4. Mai zu folgenden Zeiten wieder:

l Montag bis Freitag: 8 bis 12.30 Uhr

l Donnerstag zusätzlich von 14 bis 18 Uhr (nicht durchgängig).

Die städtische Forstverwaltung ist donnerstags von 8 bis 12 Uhr (ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung) geöffnet. Die kommunale Verkehrsüberwachung öffnet dienstags, mittwochs und freitags von 9 bis 12 und donnerstags von 14 bis 17 Uhr. Bürger müssen bei Betreten des Rathauses und der städtischen Einrichtungen eine Mund-Nasenbedeckung tragen. Um Wartezeiten zu vermeiden und weil die Wartebereiche nur für wenige Personen ausgelegt sind, wird weiterhin um vorherige Terminvereinbarung gebeten. Eine detaillierte Übersicht sowie die Ansprechpartner zur Terminvereinbarung sind im Internet unter www.mindelheim.de/corona abrufbar. Die Zentrale ist weiterhin unter 9915-0 erreichbar. Auf aufschiebbare Besuche soll weiterhin verzichtet werden. Was telefonisch oder per E-Mail erledigt werden kann, sollte bevorzugt auf diesen Kommunikationswegen abgewickelt werden. Alle weiteren städtischen Einrichtungen bleiben zu. In den Kindertagesstätten und den Schulen findet ausschließlich Notbetreuung statt. Der Wertstoffhof ist zu den regulären Zeiten geöffnet. Auch dort muss eine Mund-Nasenbedeckung getragen werden. (mz)

Themen folgen