00:34 Uhr

Das Türkheimer Freibad ist wieder ganz dicht

Ab kommendem Montag gibt es im Rathaus wieder die Saisonkarten, die auch für die Bäder in Bad Wörishofen und Mindelheim gelten. In der Winterpause musste kräftig gebaggert und investiert werden

Von Sabine Schaa-Schilbach

Noch sind die Schwimmbecken ohne Wasser, aber das wird sich bald ändern. In gut zwei Wochen startet die Freibad-Saison in Türkheim: am Samstag, 18. Mai, ist es soweit. Schon ab dem kommenden Montag können im Rathaus Türkheim die beliebten Saisonkarten erworben werden. Sie sind wie bisher auch für die Freibäder in Mindelheim und in Bad Wörishofen gültig.

Und auch sonst bleibt alles beim Bewährten in Türkheim: Der „Vier-Sterne“-Schwimmbad-Kiosk wird wieder vom bewährten Team Jacqueline Heckl und Wolfgang Rocholl betrieben, beim gesamten Personal gibt es keine Änderungen, und auch die Eintrittspreise haben sich nicht erhöht.

Vor allem über Letzteres dürften sich alle künftigen Freibad-Besucher freuen, und auch darüber, dass die Kosten für die Reparaturarbeiten während des Winters allein von der Marktgemeinde getragen werden. Bürgermeister Christian Kähler ist überzeugt, dass das Geld gut angelegt ist: „Das Bad ist ein Freizeitangebot für die Bürger aus Türkheim und aus dem Umland. Die entstandenen Extra-Kosten für die Renovierungen werden nicht auf die Eintrittspreise umgelegt.“

Und diese Extra-Kosten sind gewaltig: Im vergangenen Sommer waren Wasserverluste von 600 Kubikmetern pro Tag aufgetreten. Um die undichten Stellen zu finden, wurde nach Saisonende 2018 entlang der Längsseite des Schwimmbeckens, in der Mitte und am hinteren Ende der Boden bis in eine Tiefe von 1,50 Metern aufgegraben. Doch die Rohre waren dicht. Es wurden Schieber eingebaut und alles wieder zugeschüttet. Entlang des Beckens wurden die Schäden durch die Grabungen und das Aufhäufen des Erdreichs mit einem neuen, sattgrünen Rollrasen entlang des Schwimmbeckens gutgemacht, was die Sonnenhungrigen sicher zu schätzen wissen. Und das sind an Spitzentagen im Sommer immerhin um die zweitausend Besucher.

Nun wurden die Fugen zwischen den Betonplatten im Becken selbst mit einem speziellen Schwimmbad-Silikon versiegelt. Diese Fugen verlaufen außer am Beckenboden auch an den Innenwänden längs und quer entlang.

Dann ging man daran, die Außenanlage im Planschbeckenbereich aufzuwerten. Es wurden zehn Platanen als zukünftige natürliche Sonnendächer gepflanzt, außerdem fünf kleine Ahornbäume als Ausgleich für einige über 80 Jahre alte Fichten im hinteren Bereich, die der gefräßige Borkenkäfer auf dem Gewissen hat.

Bademeister Herbert Wexel ist auch für die gesamte Schwimmbad-Technik zuständig, die sich in einem Extra-Häuschen neben dem Eingang befindet. „Jetzt noch ein paar Arbeiten mit Schrubber und Wasserschlauch“, sagt er, „dann kann es losgehen.“ Mit einem Feuerwehrschlauch werden dann die Becken befüllt, und es dauert 26 Stunden, bis sie voll sind.

Anschließend zirkuliert das Wasser in einem Kreislauf mit Pumpen und Filtern durch ein unterirdisches Reservoir-Becken. Diese Umwälzung läuft die ganze Saison über, mit weniger Leistung auch nachts und an Tagen ohne Besucher.

Bürgermeister Christian Kähler ist zufrieden: „Ich bin happy, dass alles so reibungslos läuft, mit dem Personal und der ganzen Organisation. Alles funktioniert.“

Saisonkarten ab Montag im Rathaus Türkheim, 1. Stock.

