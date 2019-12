vor 41 Min.

Das große Weihnachtsmarkt-Finale

Einstimmen aufs Fest – und Gutes tun. Was die Vereine mit dem Erlös ihrer Arbeit vorhaben

Von Maria Schmid

Es ist die große Vorfreude auf das bevorstehende Weihnachtsfest, die beim Weihnachtsmarkt Bad Wörishofen spürbar wird – an diesem Wochenende zum letzten Mal. Am Sonntag endet der Budenzauber mit Lichterglanz, Punsch und Kunsthandwerk. Rund um das Rondell vor dem Kurtheater mit seinem großen Lichtergeschmückten Tannenbaum drängen sich die Menschen aneinander vorbei, lachen, treffen sich mit der Familie, mit Freunden und genießen diese Zeit. Dabei besuchen sie auch die Buden der ortsansässigen Vereine und Institutionen. Für Stephan Schmidt von Malteser Hilfsdienst ist das Tradition. Sie sind mit ihrem Stand seit mehr als 20 Jahren vertreten.

Schmid sagt, es sei wichtig, etwas Geld einzunehmen. Unter anderem sind für den Rückholdienst von Mitgliedern, die weltweit auch aus dem Ausland nach Deutschland geholt werden, medizinische Geräte notwendig. So koste zum Beispiel ein Beatmungsgerät über 25.000 Euro. Schmid berichtet: „In Köln stehen acht Chartermaschinen, die für diese Rückhol-Aktionen eingesetzt werden.“ Außerdem würden Notrettungsdienste, Notsanitäter und Notärzte benötigt.

Ganz andere Bedürfnisse hat die Faschingsgesellschaft „Gaudilonia“. Mario Henke, der zweite Präsident, freut sich über die an ihrem Stand eingenommenen Erlöse. Die Gardekostüme, Dekorationen und alles, was für eine gute Show zum Fasching benötigt wird, koste halt Geld. Da der Verkauf an ihrer Bude gut laufe, könnten sie etliche Anschaffungen in Angriff nehmen. Auf dem Weihnachtsmarkt am Kurhaus sind die Vereinsmitglieder schon sehr viele Jahre aktiv dabei, er, Mario Henke, ganz gewiss seit mehr als zehn Jahren.

Etwas anders sieht das bei den Jugendlichen vom Rotary Club Bad Wörishofen aus. Sie sind 18 bis 30 Jahre alt und haben zum Motto „Lernen-Helfen-Feiern“. Allein in Deutschland sind es 3700 Mitglieder in rund 190 Rotaract-Clubs, die sich für Sozialaktionen mit ganz persönlichem Einsatz treffen. So auch auf dem Weihnachtsmarkt am Kurhaus. In diesem Jahr haben sie sich zum ersten Mal mit der Jugendgruppe des Maristenkollegs Mindelheim zusammengetan. Gemeinsam arbeiteteten sie an einem Wochenenende für das Südafrika- „Mentruationsprojekt“, das eigentlich ganz simpel ist, so Jasmin Nimar. Sie war Vizepräsidentin im Rotaract Club Bad Wörishofen-Mindelheim und weiß als Distriktsprecherin wovon sie berichtet. Da die Maristen in Südafrika vor Ort sind, haben die jungen Mädchen und Frauen Zugang zu den erforderlichen Hygienemitteln. Es sei seit vier Jahren ein übergreifendes Projekt. Sie sagte: „Wir nähen Stoffbinden und Volontäre fliegen nach Südafrika und bringen sie hin. Dass wir das finanzieren können, darum stehen wir hier auf dem Weihnachtsmarkt.“

Beim Leo-Club Alpenblick-Unterallgäu, der Jugendorganisation des Lions-Club mit dem Motto „We Serve“ stehen die Mamas Sabine Humboldt und Anne Bohmhammel für ihre Kinder Marlene und Tobias am Stand. Anne Bohmhammel lacht: „Es war schon so: Jung schult Alt!“ Und die Ehemänner? Die Mitglieder Peter Humboldt, Martin Waibl und Joachim Bohmhammel vom Lions-Club Bad Wörishofen verkaufen ihre Bratwürste am laufenden Band und das natürlich auch für einen guten Zweck. Sie unterstützen damit mehrere Stiftungen und unter anderem das Blindenheim in Pfaffenhausen und das seit mehr als 25 Jahren. Etwas anders sieht es bei den Ausstellern vor und im Kurhaus aus. Sie verkaufen ihren besonderen Weihnachtsschmuck. Dabei ist auch Franziska Mayr aus Ettringen. Sie lacht und sagt, sie sei inzwischen ein „Alter Hase“ auf dem Weihnachtsmarkt. Ihre Passion sind Spitzen – selbst gemacht. „Ich wollte einfach eine Handarbeit machen, die nicht jeder macht“, sagt sie und lacht. Wer vorbeischauen will: Am Samstag und Sonntag öffnet der Markt von 13 bis 20 Uhr.

