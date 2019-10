Das ist drin im Einsatzwagen der Mindelheimer Polizei

Die Tetris-Challenge offenbart, was alles in einem Einsatzwagen der Polizeiinspektion Mindelheim steckt. Der Kofferraum ist mit all der jetzt säuberlich aufgereihten Ausrüstung gefüllt, vorne nehmen in diesem Fall Polizeioberkommissar Andreas Miller und seine Kollegin, Polizeihauptmeisterin Jessica Tatka, Platz.