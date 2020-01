vor 36 Min.

Das neue Leben von Schwester Esther

Schwester Esther war in Mindelheim das freundliche Gesicht an der Klosterpforte der Maria-Ward-Schwestern. Jetzt ist sie in Altötting im Ruhestand und macht auch dort oft Dienst an der Pforte.

Plus Schwester Esther hat ein turbulentes Jahr hinter sich. Sie musste das Maria-Ward-Kloster in Mindelheim auflösen und sich in Altötting einleben.

So ohne Weiteres ist Schwester Esther Mayr in Altötting nicht zu erreichen. Natürlich nicht. Denn mit ihrem Umzug nach Altötting hat sich die frühere Oberin der Maria-Ward-Schwestern in Mindelheim ja nicht in den Ruhestand verabschiedet. „Das gibt es bei uns Schwestern offiziell ja gar nicht“, sagt Schwester Esther, als ihre Namenskollegin an der Pforte sie schließlich ausfindig gemacht hat. Sie kommt gerade vom Bügeln und um diese Aufgabe ist die quirlige 79-Jährige erkennbar froh. Weil, das hat sie schon vor ihrem Umzug gesagt, „den ganzen Tag kann man ja auch nicht beten“.

