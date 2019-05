Das sind die besten Auszubildenden im Unterallgäu

Zahlreiche Azubis aus dem Unterallgäu wurden geehrt. Im Raum Mindelheim arbeiten: Granit Kamberi (Anlagenmechaniker Rohrsystemtechnik bei Tricor Packaging & Logistics in Bad Wörishofen), Maximilian Immerz (Aufbereitungsmechaniker Sand und Kies bei BK-Kies in Bad Wörishofen), Christian Heel (Elektroniker für Automatisierungstechnik, Produktions- und Fertigungsautomation bei Grob in Mindelheim), Robin Moser (Fachinformatiker Anwendungsentwicklung bei Holzmann Medien in Bad Wörishofen), Stefan Dein (Fachkraft für Lagerlogistik bei Grob in Mindelheim), Hardy Domin (Fachkraft für Metalltechnik/Zerspanungstechnik bei SFB in Babenhausen), Benjamin Maier (Fachlagerist bei Ehrmann in Oberschönegg), Thibaut Wanders (Leichtflugzeugbauer bei Grob Aircraft in Tussenhausen), Laura Koob (Medienkauffrau Digital und Print bei Holzmann Medien in Bad Wörishofen), Tobias Trondt (Papiertechnologe bei Salamander Bonded Leather in Türkheim), Julia Wörishofer (Restaurantfachfrau bei Hotelbetriebsgesellschaft Sonnenhof in Bad Wörishofen), Nico Muninger (Technischer Systemplaner Elektrotechnische Systeme im Ingenieurbüro Mayer in Ottobeuren), Olga Hess (Technische Systemplanerin Stahl- und Metallbautechnik bei Lebold Metallbau und Sonderkonstruktionen in Türkheim), Niklas Ried (Technischer Systemplaner Versorgungs- und Ausrüstungstechnik/Heizungstechnik im Ingenieurbüro Mayer in Ottobeuren), Jenny Rudishauser (Technische Systemplanerin Versorgungs- und Ausrüstungstechnik/Klimatechnik im Ingenieurbüro Mayer in Ottobeuren), Teresa Konrad (Veranstaltungskauffrau bei Burger Zelte & Catering in Oberschönegg).

Bild: Andreas Emmert/IHK