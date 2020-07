vor 18 Min.

Das sind die besten Jung-Schreiner aus dem Unterallgäu

Plus Schreiner der Innung Memmingen-Mindelheim zeichnen die besten Gesellenstücke aus. Mehrere Sieger kommen aus dem Raum Mindelheim.

Auch in diesem Jahr sind es wieder „traumhafte Stücke, eines schöner als das andere“, lobte Christian Pongratz, Obermeister der Schreiner-Innung Memmingen-Mindelheim, die Gesellenstücke aus der diesjährigen Schreiner-Prüfung. Es ist einfach nur schade, dass diese hervorragenden Arbeiten in diesem Jahr nicht wie sonst in einer Ausstellung der Öffentlichkeit präsentiert werden können. Verdient hätten es alle, nicht nur die Preisträger. Denn jedes Möbelstück ist wieder ein Unikat und zeugt von Kreativität und handwerklichem Können.

Anstelle der gewohnt feierlichen Eröffnung musste sich die Innung in diesem Jahr mit einer „abgespeckten“ Veranstaltung in kleinem Rahmen in der Johann-Bierwirth-Schule in Memmingen begnügen. Doch die Arbeiten werden wenigstens digital zu bewundern sein: Die Ausstellungsstücke wurden alle einzeln fotografiert, und die Bilder werden demnächst auf der Homepage der Innung eingepflegt.

Die Prüfungsbesten kommen aus Woringen, Wiedergeltingen und Mindelheim

Mit dem Ergebnis der Prüfung zeigten sich die Verantwortlichen zufrieden. Der Prüfungsbeste erzielte 96,9 Punkte, die Plätze zwei und drei lagen mit 90,75 und 90,6 Punkten nur knapp auseinander, wie Hermann Hölzle, Lehrlingswart und Prüfungsvorsitzender erläuterte.

Die drei Prüfungsbesten sind (in Klammer der jeweilige Ausbildungsbetrieb):

Johannes Rabus ( Schreinerei Josef Wagner , Woringen )



( , ) Maximilian Zech ( Schreinerei Zech , Wiedergeltingen )



( , ) Lorenz Aumüller ( Schreinerei Hundhammer, Mindelheim )



Diese Jung-Schreiner gewannen im Wettbewerb "Die gute Form"

Von einer unabhängigen Jury wurden die besten Objekte im Rahmen des Wettbewerbs „Die gute Form“ ausgezeichnet. Die Übergabe der Auszeichnungen hatte Raphael Kuhn übernommen, der als Schreinermeister sowie staatlich geprüfter Raum- und Objektdesigner den Ausgezeichneten auch erläuterte, was an ihren Objekten gut, aber auch, was verbesserungsfähig ist. Diese Hinweise wurden von allen sehr positiv aufgenommen.

Ausgezeichnet wurden:

Peter Weirather ( Schreinerei Eisenschmid, Mussenhausen)



( Eisenschmid, Mussenhausen) Lorenz Aumüller ( Schreinerei Hundhammer, Mindelheim )



( Hundhammer, ) Leon Graf ( Schreinerei Rudolf Engel , Stetten-Erisried)



Belobigungen erhielten: