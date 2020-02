Dem Landkreis Unterallgäu droht eine Millionenzahlung

Plus Der Bezirk Schwaben muss immer mehr Sozialleistungen erbringen. Das wirkt sich auch in den Landkreisen aus. Was auf das Unterallgäu zukommt.

Der Landkreis Unterallgäu muss wie alle schwäbischen Landkreise damit rechnen, dass die Bezirksumlage im kommenden Jahr 2021 spürbar ansteigen wird.

Der Grund: Den Haushalt 2020 kann der Bezirk Schwaben nur deshalb ausgleichen, weil er 48,8 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt aus den allgemeinen Rücklagen entnimmt. Der Bezirk hat zugleich deutlich gemacht, dass das ein einmaliger Vorgang sei. Wenn also die Planungen für 2020 zutreffen und sich die Rahmenbedingungen zum Beispiel durch eine spürbare Steigerung der Umlagekraft oder weitere Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich an die Bezirke nicht ändern, „wird ab 2021 über eine Anpassung des Hebesatzes für die Bezirksumlage zu befinden sein“, teilte die Pressestelle des Bezirks auf Anfrage mit.

Der Bezirk hat selbst keine eigenen Einnahmen. Er finanziert sich zu rund 35 Prozent aus staatlichen Leistungen und zu 63 Prozent aus der Bezirksumlage, die die Landkreise und kreisfreien Städte bezahlen. Der Hebesatz liegt seit 2017 bei 22,4 Prozent. Davor lag er drei Jahre lang bei 22,9 Prozentpunkten. Die Einnahmen aus der Bezirksumlage liegen heuer bei 542,2 Millionen Euro. Würde das Defizit im kommenden Jahr gleich hoch bleiben, müsste der Bezirk die Einnahmen aus der Bezirksumlage um neun Prozent erhöhen.

Warum steigen die Kosten für den Bezirk Schwaben so sehr?

Was aber treibt die Kosten so in die Höhe? Der Verwaltungshaushalt umfasst mit über 90 Prozent der Gesamtausgaben allein Leistungen im Rahmen der sozialen Sicherung. Einschließlich eigener Personal- und Sachkosten in diesem Bereich sind es sogar rund 95 Prozent. Die Haushaltsentwicklung hängt damit neben den allgemeinen Tarif- und sonstigen Kostensteigerungen ganz wesentlich von den Änderungen bei den sozialen Hilfen ab.

Der Gesamthaushalt 2020 summiert sich auf knapp 930 Millionen Euro. Damit stieg er um fast acht Prozent an. Der Verwaltungshaushalt, also ohne Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, beträgt allein fast 860 Millionen Euro und wuchs um drei Prozent.

Eine Rolle für die Kostensteigerungen spielt das Bundesteilhabegesetz. Von diesem Jahr an gelten im gesamten Bereich der Eingliederungshilfe deutlich höhere Freigrenzen für die Anrechnung von Einkommen und Vermögen. Dies führe zwangsläufig zu geringeren Kostenbeiträgen und damit Einnahmeausfällen, teilt der Bezirk mit. Außerdem werde es in einigen Leistungsbereichen zu zusätzlichen Neuanträgen von Personen kommen, die bisher aufgrund übersteigendem Vermögen vom Leistungsbezug ausgeschlossen waren.

Beim stationären Wohnen gibt es die größten Veränderungen im Bezirk

Die weitreichendsten Veränderungen finden im Bereich des bisherigen stationären Wohnens statt. Hier ergeben sich erhebliche Einnahmeausfälle, da künftig die Einkommen der Leistungsberechtigten in erster Linie nur noch für die Grundsicherung einzusetzen sind. Einkünfte, die den Grundsicherungsbedarf übersteigen, konnten bisher für die Eingliederungshilfeleistung verwendet werden, was aber ab 2020 aufgrund der großzügigen Einkommensfreigrenzen nicht mehr möglich sein wird. Ganz allgemein sind aufgrund des Bundesteilhabegesetzes erhebliche Personalmehrungen notwendig. Dies hat vielerlei Ursachen. Gerade wegen der Trennung von Fachleistung und existenzsichernder Leistung bei den besonderen Wohnformen ist laut Bezirk eine enorme Aufstockung von Bearbeitern der Grundsicherungsleistungen erforderlich. Aber auch bei der künftigen Bewilligung der Fachleistungen ist ein sehr großer Mehraufwand bei der Feststellung des Bedarfs zu erwarten. Dies führe ebenfalls zu höheren Personalkosten in der Eingliederungssachbearbeitung sowie beim sozialpädagogischen Fachdienst.

Hinzu kommt das Angehörigen-Entlastungsgesetz, das auch den Bezirk finanziell trifft. Nur noch Angehörige mit einem Einkommen von mehr als 100.000 Euro werden für direkte Angehörige - etwa pflegebedürftige Eltern - herangezogen.

Der Bezirk Schwaben kann nicht wirklich viel einsparen

Darüber hinaus sind durch das Angehörigenentlastungsgesetz deutlich höhere Kosten bei der Hilfe zur Pflege zu erwarten. Dies liegt vor allem daran, dass mit zusätzlichen Anträgen bei stationärer Heimunterbringen gerechnet werden muss, wenn unterhaltspflichtige Angehörige nicht mehr herangezogen werden beziehungsweise ihre wirtschaftlichen Verhältnisse nicht mehr offenlegen müssen. Der Bund beteiligt sich zwar an den Kosten, aber nicht ausreichend. Allzu viel einsparen kann der Bezirk aber nicht, weil es sich überwiegend um Leistungen handelt, auf die ein gesetzlicher Anspruch besteht.

In der Debatte im Bezirkstag forderte die AfD mehr Kontrolle mit Hinweis auf die „Pflegemafia“. Gemeint war der Betrug in Schwaben in Millionenhöhe.