Demenz: Singen und lachen gegen den „Honig im Kopf“

Einmal wöchentlich treffen sich Senioren und hilfsbedürftige Patienten im Ramminger Gemeindehaus mit professionellen Demenzbegleitern.

Von Wilhelm Unfried

„Oft bleibe ich noch im Auto sitzen, wenn ich eine ältere Person mit Demenz zu Hause abliefere, und schau, ob alles gut geht“, sagt Manja König, selbst schon fast 78 Jahre alt, aber geistig und körperlich fit.

In der Tat ist die Betreuung von Personen, die an Demenz erkrankt sind, eine Herausforderung für beide Seiten, wie Stefanie Natterer, Carolin Ledermann, und Susanne Häusler, die Leiterinnen der Nachbarschaftshilfe „SoS“ in Rammingen, und soziale „Kümmerer“ der Gemeinde berichten. Einmal wöchentlich treffen sich Senioren und hilfsbedürftige Menschen im neuen Gemeindehaus und gestalten einen Vormittag miteinander. Rund 35 Personen werden aber auch zu Hause betreut, wie die „Kümmerer“ berichten.

Im neuen Gemeindehaus in Rammingen ist ein beispielhaftes Modell für Betreuung pflege- und hilfsbedürftiger Menschen entstanden. Die Nachbarschaftshilfe „SoS - Sei ohne Sorge“ bietet Unterstützung im Alltag für Familien, Senioren und Menschen, die durch einen Krankenhausaufenthalt, eine Behinderung oder andere soziale Notlagen Hilfe benötigen. Das Angebot beinhaltet Hilfen wie Fahrdienste zum Arzt oder Unterstützung im Haushalt. Dadurch soll auch die Entlastung von pflegenden Angehörigen ermöglicht werden.

1,5 Millionen Deutsche leiden an Demenz

Unter den betreuten Personen sind auch einige mit Demenz. In Deutschland leiden etwa 1,5 Millionen Menschen an einer Demenz. Sie gehört zu den häufigsten Krankheitssyndromen im Alter. Im Verlauf kommt es zu einem Abbau des Gedächtnisses, der mit Störungen in verschiedenen Bereichen (Denkfähigkeit, Orientierung, Sprache, Verhalten) einhergeht.

Doch was ist Demenz eigentlich genau? Vergesslichkeit bezieht sich auf Dinge, die jedem einmal passieren können - nicht immer ist sie der Vorbote einer Demenz-Erkrankung. Wenn einen das Gedächtnis allerdings auffällig oft im Stich lässt und auch bei längerem Nachdenken das Vergessene nicht „zurückgeholt“ werden kann, sei ein Arztbesuch ratsam.

Wichtig für die Betreuer: Demenzkranke vergessen nicht nur Details, sondern ganze Vorgänge und Abläufe. Ihnen fällt es immer schwerer, alltägliche Dinge zu erledigen und sich in ihrem eigentlich bekannten Umfeld zu orientieren.

In Rammingen fährt man also zweigleisig. Einmal in der Woche das Treffen im Gemeindehaus. An diesem Tag wird gemeinsam gesungen. „Alle Vöglein sind schon da“, trällert es dem Besucher entgegen. Die ehrenamtliche Helferin Barbara Förg bereichert die Gruppe nicht nur mit Gesang, sondern auch mit ihren professionell erlernten Sitztänzen, die sie durch zahlreiche Weiterbildungen ständig erweitert und auch regelmäßig am Montagnachmittag für alle Interessierten anbietet.

Sitztanz ist eine Bewegungsform die Spaß und Unterhaltung bringt sowie Körper und Geist fit hält. Alle die Spaß daran haben, Senioren mit und ohne Demenz, sind dazu eingeladen.

Während Demenzkranke von der Gegenwart und jüngsten Vergangenheit nicht mehr viel wissen, hätten sie, so Ledermann ein erstaunliches Langzeitgedächtnis. Diese Tatsache werde dann auch mit ins Programm aufgenommen. Man betrachte alte Bilder und spricht über alte Bräuche und Kochrezepte. Und auch die kirchlichen Feste würden berücksichtigt. Da sprudle es so richtig aus den Senioren heraus. Kochen sei sehr beliebt, an diesem Tag gibt es einen Scheiterhaufen.

Ehrenamtliche berichten von ihrer Arbeit mit dementen Menschen

Und auch zu Hause werden die Senioren versorgt, erläutert Caroline Ledermann. Das sind Dinge des alltäglichen Lebens wie Post beantworten, Einkäufe miteinander erledigen oder ein Arztbesuch. Ein bis zwei Mal pro Woche schauen die Nachbarschaftshelfer und Helferinnen bei den Klienten vorbei.

Die Arbeit könne auch richtig Spaß machen, sagen die Frauen vom Ehrenamts-Kreis, die an diesem Vormittag im Gemeindehaus sind. Es werde viel geredet und gelacht. Aber man könne keine 24-Stunden-Versorgung aufbauen und so kämen Ehrenamtlichen und Kümmerer dann auch manchmal an ihre Grenzen. „Geht das alleine gut?“, diese Frage stelle man sich, wenn man den Klienten verlässt und zum nächsten geht.

Wichtig sei deshalb auch der Kontakt zum familiären Umfeld. Es gebe heute auch technische Hilfe wie das Notfalltelefon. Dennoch habe man ein unsicheres Gefühl, denn auf Senioren warteten viele Stolperfallen in den eigenen vier Wänden. Trotz des unguten Gefühls. Die Ehrenamtlichen müssen auch einen gewissen Abstand halten, um nicht einmal ganz vereinnahmt oder aber emotional zu gebunden zu werden.

Deswegen sei der Gedankenaustausch unter den Nachbarschaftshelferinnen und Demenzbegleiter auch sehr wichtig.

Dies geschehe mal spontan an den besagten Dienstagen oder im Büro der Kümmerer, und zweimal im Jahr gebe es ein festes Treffen, an dem die rund 35 Ehrenamtlichen zusammen kommen.

