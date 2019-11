vor 37 Min.

Den Kameraden zu höchstem Dank verpflichtet

Seit mindestens 25 Jahren sind diese Männer in Mindelheim bei der Feuerwehr oder engagieren sich in den Ortsteilwehren. Bei einer Feierstunde im Rathaus dankte ihnen jetzt Bürgermeister Stephan Winter für ihren ehrenamtlichen Einsatz.

Beim Festakt für langjährige Feuerwehrleute in Mindelheim gibt es größtes Lob für den ehrenamtlichen Einsatz

„Angriffe und Beleidigungen gegenüber unseren Feuerwehrmännern werden von uns nicht toleriert“, erklärte Bürgermeister Stephan Winter recht eindeutig bei einer Feierstunde für langjährige Feuerwehrmänner in Mindelheim. Bürgermeister ging damit auf jüngste Vorkommnisse ein, wo Polizeibeamte und Rettungskräfte angepöbelt oder gar angegriffen wurden. Die Gesellschaft sei den Feuerwehrleuten zu höchstem Dank verpflichtet, setzte Winter dagegen, denn sie opferten Freizeit und Gesundheit für das Allgemeinwohl.

Feuerwehrmänner, die 25, 30 und 40 Jahre bei den Mindelheimer Wehren aktiv sind, kamen im Sitzungssaal des Rathauses zusammen, um einen kleinen Lohn für ihren Einsatz zu bekommen: Es gibt nämlich einen Stadtkrug.

Winter bedankte sich und erklärte, man wisse sehr wohl was man durch die Freiwilligen Feuerwehren spare. Dieses Geld werde aber nicht anderweitig verwendet, sondern in die Ausrüstung der Wehren investiert. Er erinnerte an die neue Drehleiter. Der Bürgermeister erinnerte aber auch daran, dass die Feuerwehren heute durch den zunehmenden Verkehr immer stärker gefordert würden. Er bekomme auch jeden Einsatz auf sein Handy. Erst vor Kurzem habe es an einem Sonntag vier Einsätze gegeben. Neben dem Zeitaufwand seien die Wehrmänner auch noch extremen Einflüssen ausgesetzt, „die Bilder von Verkehrsunfällen müssen dann auch immer erst verarbeitet werden“, so Winter.

Und noch in anderer Hinsicht unterscheide sich der Dienst in der Feuerwehr von der Mitgliedschaft in einem anderen Verein: Wenn die Sirene läute, dann müsse man raus, da gebe es kein Überlegen, ob das Wetter gerade passt. Aber genau deswegen hätten die Feuerwehren in der Gesellschaft auch einen guten Ruf.

Winter bedankte sich abschließend bei den Aktiven, die Erfahrung und Wissen an die Jüngeren weitergeben würden. Sie alle hätten die verschiedensten Positionen durchlaufen, sei es vom Maschinisten bis zum Kommandanten. Und daneben mussten sie, wie zum Beispiel Christian Moser aus Oberauerbach, auch noch Hand anlegen, um das Feuerwehrhaus zu erweitern.

Auch die Weiterbildung sei wichtig. So habe sich Marc-Henning Eggert aus Mindelheim in den Bereich der Notfallseelsorge eingearbeitet und einen eigenen Fachbereich mit aufgebaut.

Der Bürgermeister zeichnete zusammen mit dem Leiter des Ordnungsamtes Ralf Müller und dem Mindelheimer Kommandanten Stephan Jäckle, folgende Feuerwehrkameraden aus:

l25 Jahre: Christian Moser, Martin Härtle (beide Oberauerbach), Marc-Henning Eggert, Mindelheim, Rainer Harnisch, Joachim Miller, Jürgen Schmid, Manfred Schmid, Rainer Wiedemann (alle Nassenbeuren), Hermann Völk und Rainer Lutz (beide Mindelau).

l30 Jahre: Jakob Sontheimer (Mindelau)

l40 Jahre: Wendelin Riezler (Mindelau), Hubert Scholz (Mindelheim). (un)