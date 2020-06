11:00 Uhr

Der Kommandant der Mindelheimer Feuerwehr geht von Bord

Plus Stephan Jäckle legt nach fünf Jahren das Amt des ersten Kommandanten bei der Mindelheimer Feuerwehr nieder. Wer ihn beerben wird.

Von Axel Schmidt

Er ist Feuerwehrmann mit Leib und Seele: Stephan Jäckle ist seit 27 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr in Mindelheim und war seit 2016 erster Kommandant. Doch nun spielt der Leib nicht mehr ganz mit. „Der Körper gab mir schon länger Anzeichen. Aber ich wollte es lange nicht wahrhaben“, sagt Jäckle, der Mitte Februar nach eigenen Worten „die Notbremse“ zog und sein Kommandanten-Amt niederlegte.

Jäckle kein Kommandant der Feuerwehr Mindelhei mehr: "Alternativlose Entscheidung"

Für den 43-Jährigen war es eine Entscheidung, mit der er zwar lange gerungen hatte, letztlich aber alternativlos war. Zu stressig wurde die Aufgabe, zu sehr litten das Familienleben und nicht zuletzt seine Gesundheit. Ein doppelter Bandscheibenvorfall, den er vor zwei Jahren erlitten hat, ist nie ganz auskuriert worden. „Das Gesamtpaket wurde zuviel“, sagt Jäckle. „Ich hatte keine Zeit mehr für meine Familie“, sagt Jäckle, der verheiratet und Vater zweier Kinder ist. Hinzu kommt noch die Arbeit. „Geld verdient man mit seinem Beruf“, sagt der Innenarchitekt. Und doch habe er als 1. Kommandant seine Arbeitszeit im Geschäft um einen Tag reduziert, „nur um die Büroarbeit für die Feuerwehr hinzukriegen“.

Als Kommandant der Mindelheimer Feuerwehr muss er sich schließlich nicht nur um die eigene Mannschaft kümmern, sondern ist als Kreisbrandmeister auch für alle Mindelheimer Wehren zuständig. Das heißt: regelmäßige Besuche bei Nachtübungen, Dienstversammlungen und so weiter. Auch wenn eine Firma in Sachen Brandschutz beraten werden will, sei der Kommandant stets der gewünschte Ansprechpartner. Ganz zu schweigen von den zahlreichen Einsätzen, das Hauptgeschäft der Feuerwehr. Über 200 seien dies im vergangenen Jahr gewesen, sagt Jäckle. So komme er in Summe auf rund 1000 Termine im Jahr. Die meisten davon konnte er aus beruflichen Gründen nur abends wahrnehmen. „Ich kam nach der Arbeit nach Hause, sagte kurz ’Hallo’ und musste schon wieder weg. Und dann kommst du um elf Uhr nachts wieder heim – und um drei Uhr geht ein Alarm los.“ Zuletzt sei er immer ruhiger geworden („Ich war sonst immer ein geselliger, lustiger Typ.“) und habe immer schlechter geschlafen. Hinzu kam, dass Jäckle ein Perfektionist war. „Ich habe manche Dinge lieber selbst gemacht, als sie anderen lange zu erklären und zu übertragen. Mit halben Sachen kann ich nicht leben.“

"Hamsterrad" Kommando bei Freiwillige Feuerwehr: Kaum Erholung wegen nächtlicher Einsätze

Diesem Hamsterrad ist er nun entflohen. „Mit tut das wahnsinnig leid, weil ich weiß, dass die Mannschaft immer hinter mir stand. Ich wurde damals auch mit 100 Prozent der Stimmen gewählt. Aber der Preis ist mittlerweile einfach zu hoch“, sagt Jäckle. Vielleicht, so sein Wunsch, könne man bei der Stadt über eine Stelle nachdenken, die eben jene bürokratischen Aufgaben erledigt. Seine Geschäfte übernimmt nun, vorerst kommissarisch, sein Stellvertreter, Robert Draeger.

„Wir stehen in engem Kontakt“, sagt Jäckle. „Von der Arbeit liegen zwischen dem ersten und zweiten Kommandanten Welten.“ Robert Draeger ist 2. Kommandant und stünde auch als Nachfolger parat. Bei der Generalversammlung will er sich zur Wahl um den Posten des 1. Kommandanten stellen. „Die Generalversammlung hätte eigentlich schon längst stattfinden sollen, aber wegen Corona gab es sie noch nicht“, sagt Draeger, der ebenfalls schon auf eine lange Dienstzeit und Erfahrung zurückblicken kann. Das Führungsgremium habe sich bereits für ihn ausgesprochen. Doch auch Draeger weiß um die Aufgabe: „Das ist schon ein schwerer Rucksack, den man da trägt.“ Ihm ist wichtig, dass eines klar ist: „Die Einsatzbereitschaft ist sichergestellt.“

Engpässe werde es bei Einsätzen nicht geben. Auch die Mannschaftsstärke wird gleich bleiben, schließlich will Stephan Jäckle „seiner“ Feuerwehr treu bleiben. In welcher Funktion, ob als Gruppenführer oder in anderer Position, werde sich dann zeigen, so Jäckle. Schließlich ist er ja ein Feuerwehrmann mit Leib und Seele.

