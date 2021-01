12:58 Uhr

Der Rotary-Club Mindelheim zeigt viel Herz

Der Adventskalender des Rotary-Clubs brachte für den guten Zweck fast 13.500 Euro ein. Karl Wohlfahrt (Mitte) übergab die Hälfte des Betrags zusammen mit Rotary-Präsident Andreas Kneisl (links) und Kurt Walter an die Kartei der Not.

Mit dem Rotary-Adventskalender kamen fast 13.500 Euro für den guten Zweck zusammen. Bedacht wurde auch wieder die Kartei der Not.

Es hat gerade einmal vier Tage gedauert, dann waren alle 3500 Adventskalender des Rotary-Clubs Mindelheim vergriffen. Damit stand noch vor dem Ersten Advent 2020 fest: Mit der Wohltätigkeitsaktion sind diesmal 13.431,45 Euro zusammengekommen. Wie in den Vorjahren auch geht der Betrag zur Hälfte an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung und wird für soziale Projekte des Rotary-Hilfswerks verwendet. Zahlreiche Sponsoren haben das Projekt unterstützt.

Karl Wohlfahrt ist so etwas wie der Vater dieses Adventskalenders. Er hat die Idee vor Jahren aus Norddeutschland von einem Rotary-Club mitgebracht und in Mindelheim so erfolgreich mit Mitstreitern umgesetzt, dass der Adventskalender bereits zur Tradition geworden ist. Jedes Jahr im Herbst fragen schon Fans nach, wann der Kalender wieder aufgelegt wird.

Insgesamt flossen dank des Rotary-Adventskalenders bereits 106.000 Euro an die Kartei der Not

„Wir sind sehr stolz darauf, dass wir mit diesem Adventskalender in Mindelheim die Kartei der Not bereits mit rund 106.000 Euro unterstützen konnten“, sagt Wohlfahrt, der die Spende symbolisch zusammen mit dem amtierenden Rotary-Präsidenten Dr. Andreas Kneisl und Kurt Walter überreichte.

Mit dem Geld kann die Stiftung Menschen aus der Region unterstützen, die unverschuldet in Not geraten sind. Es sind häufig Menschen mit Behinderungen, Alleinerziehende oder ältere mit niedriger Rente. Jeder gespendete Euro kommt Bedürftigen zugute, weil die Verwaltungskosten die Presse-Druck- und Verlags-GmbH übernimmt, die unsere Zeitung herausgibt.

Der Mindelheimer Rotary Club konnte sich wieder auf 95 Sponsoren stützen, die die Spendenaktion trotz der augenblicklichen Herausforderungen wegen Corona unterstützt haben. Die Gönner, meist Firmen, haben 368 Preise im Gesamtwert von 15.150 Euro zur Verfügung gestellt. Kneisl, Wohlfahrt und Walter sagten, wenn alle mitmachen, werde es auch heuer wieder einen Rotary-Adventskalender für den guten Zweck geben. (jsto)

