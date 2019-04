25.04.2019

Der „Treff der Vitalen“ ist auch beim Spendensammeln topfit

Seniorengemeinschaft der Pfarrei St. Ulrich spendet für den guten Zweck

Der Treff der Vitalen, die Seniorengemeinschaft der Pfarrei St. Ulrich in der Gartenstadt, sammelt immer im Laufe des Jahres bei seinen Treffen Spenden ein. Jetzt konnten 1000 Euro für zwei wohltätige Zwecke übergeben werden.

Eingebettet war die Spendenübergabe in den Mittwochnachmittagstreff mit einem hochinteressanten Vortrag über die Katakomben in Rom, den der neue Kurseelsorger Dr. Adalbert Keller hielt. Er merkte dabei an, dass er sich inzwischen in Bad Wörishofen gut eingelebt hat und die neue Aufgabe ihm bereits viel Spaß macht.

In seinem Vortrag berichtete er über die erstaunliche Unterwelt der Katakomben von Rom. Diese umfassten eine Ganglänge von 170 Kilometern in mehreren Geschossen und beinhalteten insgesamt 750 000 christliche Grablegungen.

Außerdem erfuhren die Besuchter, dass die Katakomben weniger Zufluchtsstätten als echte Grabstätten der Christen gewesen seien. Während im antiken Rom die Feuerbestattung vorherrschte, pflegten die Christen die Erdbestattung vor den Toren der damaligen Stadt. Dies habe zu den großen Ausmaßen geführt.

Erstaunen bei den Besuchern lösten die eingeblendeten Bilder von Malereien an den Wänden der Katakomben aus, mit denen Dr. Keller seinen Vortrag unterlegte.

Bei den überreichten Spenden gingen je 500 Euro an die Tafel von Bad Wörishofen und an die Ministranten von St. Ulrich zur Anschaffung neuer Kniekissen. Für die Tafel dankte Leiterin Ilse Westphal dem TdV mit einem kleinen Blumenstrauß und erinnerte daran, dass die Zahl der Bedürftigen, die die Tafel in Anspruch nähmen, immer noch steige.

Herbert Dempfle nahm die Spende für St. Ulrich in Empfang und freute sich, dass die Ministranten nun knieschonender ihrem Dienst am Altar nachgehen könnten. (heb)

