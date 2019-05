vor 42 Min.

Der geistliche Vater

Für Pater Eli steht am Vatertag natürlich der kirchliche Feiertag Christi Himmelfahrt im Vordergrund. Allerdings könnte er durchaus auch den Vatertag mitfeiern. Denn wenn man so will, hat Pater Eli jede Menge Kinder. Die Anrede des Ordenspriesters mit „Pater“ bedeutet übersetzt schließlich nichts anders als Vater – und als solcher ist er für die gesamte Pfarreiengemeinschaft Dirlewang zuständig, zu der die Pfarreien Dirlewang, Köngetried, Unteregg, Oberegg, Warmisried, Stetten und Erisried gehören, also ziemlich viele Gläubige.

Seine Vaterrolle versteht Pater Eleuterio Carlos Fernandes, wie er mit vollem Namen heißt, als Geschenk und Gnade Gottes. „Ich bin gerne der seelsorgerische und geistliche Vater in der Gemeinde“, sagt Pater Eli, der zuerst als Kaplan tätig war und seit 2005 Pfarrer ist. Er engagiert sich in seiner Pfarreiengemeinschaft, wo er nur kann und ist bei Jung und Alt für sein stets offenes Ohr bekannt und immer eine Anlaufstelle, wenn geistlicher Beistand vonnöten ist – oder ein passionierter Fußballspieler. Er hat auch schon in der Fußballmannschaft des Bistums Augsburg mitgekickt und nicht zuletzt deshalb etliche Fans unter den Jüngeren in seiner „Kinderschar“. (müsa)

