Die Jäger ziehen Bilanz

Zuletzt wurden weit weniger Wildschweine erlegt, als noch vor einem Jahr. Zum Einsatz kommen mittlerweile Nachtsichtgeräte. Wie es um die Rehwildbestände steht, wird in Rammingen ebenfalls deutlich

Von Wilhelm Unfried

Die intensive Jagd der auf Wildschweine in den vergangenen Jahren habe Wirkung gezeigt. Das sagte Jagdberater Georg Böck bei der Hegeschau der Kreisjägerschaft Mindelheim in Rammingen. Der Vorsitzende Peter Heckel ermahnte die Jäger dort „respektvoll zu jagen“ und besonders den Schutz der Muttertiere einzuhalten.

Böck sprach der von einer Entschärfung bei der Wildschweinpopulation und nannte Zahlen. In der Jagdsaison 2017/18 erlegten die Jäger noch 1355 Wildschweine. Im vergangenen Jahr waren es nur noch 816.

Im Grünland wurden im Frühjahr kaum Schäden festgestellt. Dazu habe auch der trockene Sommer beigetragen. Regenwürmer, die auf dem Speiseplan der Wildschweine stehen, hätten sich in tiefere Regionen zurück gezogen.

„Wir Jäger bejagen das Schwarzwild über das ganze Jahr“, betonte Böck. Dies sei einmal dringend erforderlich um die Schäden für die Landwirtschaft in Grenzen zu halten und die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest zu verhindern. Neben der Einzeljagd habe es auch wieder mehrere Drückjagden gegeben. Sehr erfolgreich seien zwei Drückjagden im Dezember gewesen, an der revierübergreifend 27 Reviere teilgenommen hätten, dabei wurden alleine 107 Wildschweine erlegt.

Für die laufende Jagdsaison rechnet Böck wieder mit steigenden Abschusszahlen, denn das warme Frühjahr werde wieder zu steigenden Schwarzwildbeständen führen. Zu der Wildschweinproblematik gehört natürlich auch die Cäsium-Belastung. Wie Peter Heckel erklärte, wurde bei 209 Messungen, der Grenzwert von 600 Becquerel bei 54 erlegten Tieren überschritten.

Doch die Jäger interessierten sich nicht nur für die Wildschweine. Interessant war ein Blick in die Abschusslisten der Hegegemeinschaften, mit so seltsam klingenden Namen, wie „Obere Eggen“, Salzstraße oder Hesselwang. Insgesamt wurden im Altlandkreis Mindelheim unter anderem im Jagdjahr 2018/19, 2690 Rehe erlegt.

Weitere 441 Tiere fielen dem Straßenverkehr im Altlandkreis Mindelheim zum Opfer.

In Rahmen der Pflichthegeschau werden die Rehtrophäen der vergangenen Jagdsaison ausgestellt. Diese sind auch ein Zeichen für die Qualität, sprich den Gesundheitszustand der Rehwildbestände. Die besten 15 Gehörne wurden prämiert. In der Kategorie Gold siegte Manfred Olbrich, der auch den zweiten Platz einnehmen konnte. Die Gehörne wiesen ein Gewicht von 388 beziehungsweise 387 Gramm auf. Geschossen wurden die Tiere im Revier Dirlewang-Nord. Auf Rang drei folgte Kevin Bahner (Türkheim-Ost) mit 385 Gramm. Platz vier ging an Max Zeller (Breitenbrunn-Mitte) mit 383 Gramm und Platz fünf nahm Manfred Mörz (Schlossgut Mattsies) mit 357 Gramm ein.

Sonja Stäger von der Unteren Jagdbehörde überbrachte die Grüße von Landrat Hans-Joachim Weirather und dankte den Grünröcken für die getätigten Abschüsse. Im Schnitt seien die festgelegten Abschusszahlen erreicht worden. Immer öfter kämen Nachtzielgeräte zum Einsatz, damit wurden 196 Wildschweine erlegt.

Rainer Nützel vom Forstamt ging auf den Zustand der Wälder ein. Die Trockenheit setze dem Wald zu, der Borkenkäfer komme noch hinzu. Deshalb müsse man bei den Nachplanzungen auf Verbissausfälle achten. Dies funktioniere nur, wenn in den Revieren die Abschusszahlen eingehalten würden.

Peter Heckel informierte noch über ein neues Rehkitz-Rettungsgerät. Das Kombigerät eigne sich auch zur Wildvergrämung und Sauenbejagung. Es arbeite mit akustischen und optischen Signalen und sei leicht an einem Pfahl zu befestigen. Ein Gerät deckt eine Fläche von drei Hektar ab.

Ehrungen standen am Ende der Veranstaltung. Eine besondere Auszeichnung erhielt Josef Lutz (Bad Wörishofen) , der seit vielen Jahren, mit die Wildwochen in Bad Wörishofen organisiert und zum unermüdlichen Motor dieser Veranstaltungsreihe geworden sei, so Heckel.

Weitere Ehrungen:

50 Jahre: Donat Waltenberger, Gebhard Froeba; 40 Jahre: Peter Dierninger, Manfred Heckl, Leonhard Starke, Sybille Neubronner, Emil Kytlic, Richard Tatzkow, Anton Brem; 25 Jahre: Wilhelm Klughammer jun., Hubert Klucker, Hubert Götzfried, Helmut Roiser, Martin Auer, Manfred Moser, Heinz Moser, Peter Lutzenberger, Hubert Kienle, Rainer Grotzer.

