Die Mindelheimer Maristen feiern Geburtstag mit Aktionswoche

Vor 95 Jahren, im Jahr 1926, kam der Orden nach Mindelheim. Zusammen mit Jugendlichen engagieren sich die Fratres gegen Rassismus.

Für den 100. Geburtstag fehlen nur noch fünf Jahre: Am 16. April 1926, also vor 95 Jahren, wurde die Maristen-Realschule in Mindelheim offiziell eröffnet. Die Stadt Mindelheim konnte den Rohbau des Altenheimes am Mühlweg als Schulgebäude anbieten und der Orden der Maristenbrüder war gerade auf der Suche nach einem neuen Standort für eine Schule und erwarb das Gebäude von der Stadt.

Allerdings mussten die ersten Lehrer sich noch als Handwerker betätigen und beim Ausbau mithelfen. Dann wurde der Schulbetrieb mit 89 Schülern und mit 28 Internen aufgenommen. Unter den ersten Lehrern befand sich auch Frater Anton Metzger, der 1946 die Schulleitung übernahm und mit großem Erfolg den Ausbau des Gymnasiums und der Realschule vorantrieb.

Maristenbrüder mussten Mindelheim wegen Naziregime verlassen

Die Schule war sehr erfolgreich, sodass man 1931 ein Progymnasium anschloss. Diese günstige Entwicklung wurde 1937 durch die kirchenfeindliche Politik des Naziregimes jäh unterbrochen: Die Maristenbrüder mussten die Stadt verlassen und die Leitung ging an die Stadt über.

1946 kehrten die Fratres zurück und die Schule erlebte nach dem Neubau und den folgenden Erweiterungsbauten als „Maristenkolleg“ einen sehr erfolgreichen Aufschwung. 1995 übergab der Orden die Trägerschaft an das Schulwerk der Diözese Augsburg. Heute leben drei Maristenbrüder in Mindelheim, von denen einer in der Schule tätig ist. Das ist Frater Michael Schmalzl.

Aktionswoche: "Sichtbar, hörbar und aktiv gegen Rassismus"

Die neuen Betätigungsfelder der Maristen sind das Jugendhaus, das Cmi-Programm, bei dem junge Erwachsene als Freiwillige sowohl entsandt als auch aufgenommen werden. Die ehemaligen Freiwilligen engagieren sich inzwischen als sehr aktive und begeisterte Mitglieder der Maristenjugend in Gesellschaft und Kirche, berichtet Frater Michael.

Das aktuellste Projekt von ihnen wird eine „Aktionswoche“ unter dem Thema „Sichtbar, hörbar und aktiv gegen Rassismus“. Vom 2. bis 16. Mai organisieren diese jungen Erwachsenen vor allem online Diskussionsforen, Vorträge, Challenges und vieles mehr. Näheres wird dazu in Kürze unter www.maristen.org/aktuelles abrufbar sein. (mz)

