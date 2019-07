11:44 Uhr

Die Moschee in Mindelheim öffnet ihre Türen

Die neue Moschee in Mindelheim ist eröffnet - und bietet Wissenshungrigen, die eine andere Kultur erleben wollen, beim Tag der offenen Tür viele Einblicke.

Von Thessy Glonner

„Wer kein Interesse an fremder Kultur hat, ist kulturlos“, begründet Veronika Mihaljevic ihren Besuch der Moschee in Mindelheim am Tag der offenen Tür. Mit dieser Meinung ist sie offensichtlich nicht allein, denn zahlreiche Wissensdurstige hatten sich bereits bis mittags in dem Gebäude der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (kurz: Ditib) eingefunden, um die prächtige Moschee zu besichtigen.

Erkan Koc stand die Freude über jeden Besucher, der sich seiner äußerst aufschlussreichen Hausführung anschloss, ins Gesicht geschrieben. „Megatoll, dass das alles in unserer Landessprache und dazu noch kostenlos angeboten wird“, begeisterte sich Ingeborg Grabmaier. Von Berlin kenne sie das „ganz anders“. Nachdem sich die Gruppe auf Geheiß von Fremdenführer Koc an den Aufklärungstafeln im Erdgeschoss zu grundlegenden Fragen schlaugemacht hatte, ging’s ohne Scheu und Schuh’ hinauf in den ersten Stock. Den Anblick des Gebetsraums ließen die Besucher staunend auf sich wirken. Religionsbeauftragter Murat Yildiz demonstrierte von der Kanzel aus, wie die Verrichtung des Freitagsgebets vor sich geht. Jugendbeauftragter Kerim Kiren erläuterte dabei die Einzelheiten und erklärte auch die Handhabung des „Tesbih“, der Gebetskette, vergleichbar mit dem Rosenkranz.

Jeder ist eingeladen, die Moschee in Mindelheim zu besuchen

Daran schloss sich ein Rundgang über den Außenbereich, der wie ein Bazar wirkte. Mit Hüpfburg für die Jüngsten und mit Ständen, an denen es verheißungsvoll duftete und fleißige Frauen mit köstlichen Landesspezialitäten überraschten. Erkan Koc wies darauf hin, dass mit Fertigstellung des Außenbereiches auch ein Schaukasten angebracht würde, der informiert, dass „jeder, der möchte, eingeladen ist, uns zu besuchen und kennenzulernen“.

Alles erinnerte ein bisschen an den vergangenen Türkeiurlaub, vorausgesetzt, man lag nicht nur an den herrlichen Stränden, sondern hat sich dort mit der nachbarlichen Kultur beschäftigt. Nun liegt sie – in der nach Mekka ausgerichteten Moschee in Mindelheim – direkt vor der Haustür.

