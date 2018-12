Dieser Cartoon hilft Kindern in Syrien

vor 54 Min.

Dieser Cartoon des Kölner Künstlers Matthias Weber zeigt, wie die Heiligen Drei Könige, deren Gebeine im Kölner Dom ruhen, ihren Schrein verlassen, um sich ins Heilige Land aufzumachen. Das Poster ist im Mindelheimer Museumsshop erhältlich – der Verkaufserlös geht an den Verein Zeltschule, der in Syrien Kindern hilft.

Im neuen Schwäbischen Krippenmuseum wird ein besonderer Cartoon als Poster verkauft. Der Erlös geht an eine Organisation, die sich in Syrien engagiert.

Der Kölner Künstler Matthias Weber ist im neuen Schwäbischen Krippenmuseum mit seiner grafischen Arbeit „Auf der Suche“ vertreten. Dieser Cartoon zeigt, wie die Heiligen Drei Könige, deren Gebeine im Kölner Dom ruhen, eines Nachts ihren Schrein verlassen, um sich ins Heilige Land aufzumachen. Dort finden sie nicht einen Stern und auch nicht nur einen Stall vor. Sie stehen vor einer der vielen provisorischen Zeltstädte, in denen hunderttausende syrischer Flüchtlingskinder am Existenzminimum leben. Sie haben alles verloren: ihre Heimat, Familienmitglieder und auch den Zugang zu Bildung.

Der Münchner Verein „Zeltschule“ hat es sich zum Ziel gesetzt, diesen Kindern zu helfen. In den vergangenen zwei Jahren wurden Spenden gesammelt, um in den Lagern Zelt-Schulen zu errichten. Über 2000 syrische Kinder profitieren täglich vom Unterricht. Das Schwäbische Krippenmuseum, der Künstler Matthias Weber und die Druckerei Wagner möchten dieses Projekt unterstützen. Der im Museum ausgestellte Cartoon ist ab sofort im Museumsshop als Poster (zweimal Din A3) für zehn Euro erhältlich.

Weil die Mindelheimer Druckerei Wagner das Plakat umsonst druckte, geht der komplette Verkauf des Cartoons an den Verein Zeltschule

Matthias Weber stellte die Druckdatei kostenlos zur Verfügung. Die Mindelheimer Druckerei Wagner übernahm die Druckkosten, sodass der komplette Verkaufserlös an den Verein „Zeltschule“ weitergegeben werden kann.

Wer am Wochenende noch ein Last-Minute-Geschenk sucht, kann ein solches Poster in den Museen im Colleg (Hermelestraße 4 in Mindelheim, Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr) erwerben. Am vierten Adventssonntag finden um 14 Uhr sowie um 15.30 Uhr offene Führungen im Krippenmuseum statt. (mz)

