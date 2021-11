Dirlewanger Firma Scharpf baut Fischtreppen an Donau, Lech und Wertach

An der Wertach hat die Dirlewanger Firma Scharpf bereits mehrere Fischtreppen gebaut. Nun wagt sie sich mit ihrem Partner an die Donau und den Lech.

Die Baufirmen Scharpf aus Dirlewang und Assner Brückenbau aus Landsberg haben zusammen bereits an der Wertach fünf Fischaufstiegsanlagen für Energieversorger erfolgreich realisiert. Nun wagt sich die Arbeitsgemeinschaft (Arge) an die Donau, um dort die erste Fischaufstiegsanlage der Lechwerke (LEW) am größten Fluss Bayerns zu errichten.

Die Staustufe bei Donauwörth wird künftig durch eine Fischwanderhilfe als naturnahes Umgehungsgewässer für Fische durchgängig gemacht. Die Arge Scharpf/Assner trägt somit zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie bei, die als zentrales Kriterium die Durchgängigkeit der Flüsse für Fische und Wasserlebewesen vorgibt.

Was die Dirlewanger Firma an der Donau aktuell macht

Aktuell stellt die Dirlewanger Firma Scharpf am Wasserkraftwerk der Mittlere Donau Kraftwerke AG an der Staustufe Donauwörth den Hochwasserschutz des Rammplanums für die spätere Ausführung der Baugrube in Form eines Spundkastens her. Im Anschluss folgt für die Baufirmen eine weitere anspruchsvolle Fischwanderhilfe an der Lech-Staustufe bei Feldheim.

Der Spatenstich für die beiden Projekte mit einem Gesamtauftragsvolumen von insgesamt rund fünf Millionen Euro fand vor Kurzem am Kraftwerk Donauwörth statt.