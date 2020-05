vor 32 Min.

Doch keine Beschlüsse des Mindelheimer Stadtrates auf Facebook

Geht es nach der SPD, so sollen die Inhalte des Mindelheimer Stadtrats auf Facebook und Instagram veröffentlicht werden. Jetzt stimmte der Rat darüber ab.

Von Johann Stoll

Die SPD-Fraktion im Mindelheimer Stadtrat hatte in der jüngsten Sitzung beantragt, Tagesordnung und Beschlüsse des Stadtrates künftig auf Facebook und Instagram zu veröffentlichen.

Weil die Nutzung von Facebook datenschutzrechtlich umstritten ist, lehnte der Stadtrat das Ansinnen jedoch ab. Allerdings soll es auf der Facebook-Seite der Stadt Links auf die Homepage geben, wo die Tagesordnung einsehbar ist.

Mindelheim will sich bei anderen Kommunen erkundigen

Die Stadt will sich bei Kommunen, die via Facebook ihre Bürger über die Stadtpolitik informieren, näher kundig machen. Denn in einem Ziel waren sich weitgehend alle im Stadtrat einig: Es lohne sich, für Transparenz zu sorgen. Über Social Media könnten auch jüngere Leute für Kommunalpolitik interessiert werden, so die Hoffnung.

