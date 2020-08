18:42 Uhr

Drei Verletzte: Auto überschlägt sich auf der A96 bei Mindelheim

Plus Auf der Autobahn 96 zwischen Mindelheim und Stetten kam es nach einem schweren Unfall zu Staus.

Von Markus Heinrich

Bei einem schweren Unfall auf der A96 in Fahrtrichtung Lindau zwischen den Anschlussstellen Mindelheim und Stetten wurden am Freitagnachmittag drei Menschen verletzt.

Es handelt sich um einen Vater und seine beiden Töchter, weitere Unfallbeteiligte gab es nicht. Die drei Familienmitglieder zogen sich nach Angaben der Einsatzzentrale der Polizei leichte Verletzungen zu. Alle wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei mitteilt, ist der Autofahrer mit seinem Wagen ins Schleudern geraten. In der Folge überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen.

Das Auto blockiert die Fahrbahn bei Stetten

Das Auto blockierte die Fahrbahn in Richtung Lindau, welche teilweise voll gesperrt wurde. Danach leitete die Polizei den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Wie die Polizei mitteilte, ist die A96 an dieser Stelle seit 18.30 Uhr wieder frei.

Lesen Sie dazu auch:

Porschefahrer stirbt bei Unfall zwischen Erkheim und Lauben

Unfall: Autofahrerin nach Insektenstich in Ettringen bewusstlos

Themen folgen