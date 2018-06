vor 19 Min.

Echte Champions – nur ein paar Nummernkleiner

Beim Mini-Car-Club Türkheim geben die Piloten auf einer Piste Vollgas, die nationale und internationale Standards erfüllt

Von Franz Issing

Wie sein großes Vorbild Sebastian Vettel würde er gerne in Australien, Monaco oder auch anderswo große Rennen in der Königsklasse mitfahren. Doch in der Welt der Superreichen und Boxenluder mitmischen, dazu fehlt Dominic Greiner das nötige Kleingeld. Was lag für den jungen Mann also näher, als dem Mini-Car-Club Türkheim (MCC) beizutreten und mit der „Formel 1“ für kleine Leute“ zu punkten. Greiner trainierte hart und wurde im Handumdrehen mehrmals deutscher und schließlich gar Weltmeister mit seinem Mini-Flitzer in der Kategorie der Modellautos im Maßstab 1: 10.

Greiner hat mit seinem Mini-Car schon an Rennen in Italien, Florida und Thailand teilgenommen. „Ja, auch hinter dem Steuer eines kleinen Boliden kommt man ganz schön in der Welt herum“, bemerkt er und verrät, dass er demnächst an Qualifikationsläufen in Karlsruhe und Italien weitere Erfahrungen sammeln will, um seinen WM-Titel erfolgreich zu verteidigen.

Teilnehmer aus ganz Süddeutschland

Auf der 270 Meter langen, recht kurvenreichen und direkt an der Umgehungsstraße nach Ettringen gelegenen Rennstrecke des MCC wurde zuletzt einer von fünf Läufen für den Wettbewerb „Harm-Challenge“ ausgetragen. Am Start waren Fahrer aus ganz Süddeutschland. Die amtlichen Kennzeichen an ihren Wohnwagen und fahrbaren Untersätzen auf vier Rädern ließen jedenfalls darauf schließen. Es roch nach Benzin, Motoren heulten auf, wenn die kleinen Gefährte im Maßstab 1:8 mit lautem Geknatter durch die Steilkurven bretterten.

Die funkgesteuerten Mini-Cars sind selten größer als ein Schuhkarton und je nach Beschaffenheit der Strecke bis zu 100 Kilometer pro Stunde schnell.“ Um sie zu beherrschen bedarf es unter andrem eines geübten Blickes und schneller Reflexe. „Betankt mit einem 700 Mililiter Benzin-Ölgemisch im Verhältnis 1 : 5 und mit einem Zweitakt-Motor ausgestattet halten sie etwa 30 Minuten durch“ weiß MCC-Vorstand Markus Hammes.

Zum Prozedere des Rennsports für kleine Off-Roader gehört auch das übliche Warm-up. Ihre sensible Technik muss wie bei den großen Vorbildern der Formel 1 von den Fahrern vor jedem Lauf auf die jeweiligen Pistenverhältnisse abgestimmt werden. Dazu gehört auch das Spielen mit der Aerodynamik. Und wie im richtigen Leben heißt es auch für die ferngesteuerten Modellautos: „Mal einen Boxenstopp einlegen“.

Wartung nach jedem Rennen

Will heißen: Nach jedem Rennen brauchte es eine komplette Wartung. Das bedeutet für die Fahrer: „Zerlegen, reinigen sowie Verschleißteile an der Karosserie ersetzen. Hans Peter Schwedele aus Liechtenstein macht sein Modellauto gerade für die nächste Runde fit. Er zieht Muttern nach und pinselt den Staub aus dessen Innenleben. „Ich repariere wie an einem normalen Auto.“

Kein Spielzeug

Die Mini-Boliden sind beileibe kein Kinderspielzeug macht MCC-Kassier Jürgen Harzella deutlich. „Mit von 500 bis 5000 Euro ist man dabei“ weiß er. Einsteigern empfiehlt er Modelle in der Größenordnung von 250 Euro mit elektrischem Antrieb. „Die sind anders als Rennmotoren für Anfänger leichter zu händeln“. Der Mini-Car-Club Türkheim mit seinen 82 Mitglieder wird heuer 40 Jahre alt. Er hat bei großen Rennen mit kleinen Autos ein gewichtiges Wort mitzureden. Im nächsten Jahr steht dem MCC eine Großveranstaltung ins Haus. Der „Grand Price EFRA“, die Europameisterschaft der kleinen Kunststoff-Flitzer im Maßstab 1: 10 ist auszurichten. „Wir haben den Zuschlag bekommen, weil unsere Rennstrecke so ausgebaut ist, dass sowohl nationale wie auch internationale Wettbewerbe ausgetragen werden können“, informiert Vizevorstand Robert Kerler.

