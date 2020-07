vor 50 Min.

Ehepaar prügelt sich vor Wörishofer Kneipe

Streit endet mit zwei Verletzten. Die Polizei muss die nächtliche Auseinandersetzung schlichten.

Eine Schlägerei vor einer Kneipe in Bad Wörishofen hat am späten Dienstagabend einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Frau hatte in der Wirtschaft an der Zugspitzstraße „ihren Ehemann aufgesucht“, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der zunächst verbale Streit eskalierte und die Streitenden wurden handgreiflich.

Bei der Schlägerei zogen sich beide Eheleute leichte Verletzungen zu. Die Polizei schlichtete den Streit vor Ort und erteilte der Ehefrau einen Platzverweis. Beide Eheleute waren angetrunken, berichtet die Polizei. (mz)

