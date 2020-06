13:00 Uhr

Ehrliche Finderin liefert Bargeld bei der Polizei ab

Das klingt verlockend: Die Polizei Bad Wörishofen sucht den Besitzer eines größeren Geldbetrages. Eine 39-Jährige hatte das Geld gefunden und prompt zur Polizei gebracht.

Auf einen Finderlohn darf sich eine 39-Jährige freuen, die am Pfingstmontag einen größeren Bargeldbetrag in der Bahnhofstraße in Bad Wörishofen fand. Das Geld lag laut Polizei lose auf der Straße. Die ehrliche Finderin brachte den Fund anschließend zur Polizei. Wer einen größeren Geldbetrag vermisst, kann sich unter Telefon 08247/96800 an die Polizeiinspektion Bad Wörishofen wenden. Den genauen Betrag und die Seriennummern der Scheine muss man aber nennen können.

Themen folgen