vor 35 Min.

Ein Chorprojekt, das Maßstäbe setzt

Mit rund 100 Bürgern studierte Tanja Schmid Bachs Weihnachtsoratorium in Bad Wörishofen ein

„Jauchzet, frohlocket, auf preiset die Tage!“ Mit diesen Worten, mit Pauken und Trompeten, mit absteigenden und virtuosen Geigenklängen, begann ein sehr besonderes Konzert in der evangelischen Erlöserkirche. Projektchor und das Orchester der Erlösergemeinde unter der Leitung von Kantorin Tanja Schmid zelebrierten klangvoll und empathisch die ersten drei Kantaten des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach.

Schmid hatte das große Werk über Monate mit einem eigens dazu formierten Chor aus Bürgern der Stadt einstudiert. Die gut 100 Mitwirkenden nahmen die Zuhörer in der vollbesetzten Kirche klangmalerisch mit in sich öffnende Himmelspforten, die den Weg des herabsteigenden Erlösers freizugeben scheinen.

Bachs Weihnachtsoratorium entstand durch die Neutextierung zahlreicher bereits bestehender und teilweise sogar weltlicher Kompositionen Bachs.

„Dennoch steht Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium, das mit dieser vom Chor vorgetragenen Einladung zum Feiern beginnt, wie kein anderes Werk für das Fest des Lichtes und der Liebe ein“, sagt Tanja Schmid.

Der ergreifende Auftakt ebnete so den Weg für die Weihnachtsgeschichte des Evangelisten Lukas. Hier erfreute Tenor Jonas Wuermeling, dessen Rezitative die inhaltliche Verklammerung des Oratoriums bildeten, mit sicherer Intonation, klarer Artikulation, einer sehr schönen Gestaltung und mit einer weichen und kraftvollen Stimme. Im Duett mit Sonja Sanders an der Querflöte, erweckte er die Arie „Frohe Hirten, eilt, ach eilet“ freudvoll zu musikalischem Leben.

Bachs Weihnachtsoratorium ist ein Werk der Gegensätze.

So kommt immer wieder der Gegensatz zwischen der Herrlichkeit Christi, und den tatsächlichen Umständen seiner Niederkunft zum Tragen.

Da heißt es in der Bassarie „Großer Herr und starker König“, in der Robson Bueno Tavera mit seiner kraftvollen, dunklen Stimme im Duett mit Solotrompeter Michael Bischof musikalische Akzente setzt: „Der die ganze Welt erhält, ihre Pracht und Zier erschaffen, muss in harten Krippen schlafen“. Neben allem Jauchzen und Frohlocken zeigt sich im Weihnachtsoratorium auch eine stille und verinnerlichende, demütige oder zuversichtliche Seite, die Altistin Claudia Lidl in der Arie „Schließe mein Herze“ im Duett mit Sologeigerin Petra Lehmann zum Ausdruck brachte, und die sich im Duett der Sopranistin Stefanie Bornschlegl mit Robson Bueno Tavera in der Arie „Herr dein Mitleid, dein Erbarmen“ widerspiegelte.

Auch die Chorsätze durchziehen eben diese Gegensätze.

Neben dem huldigenden und virtuosen „Ehre sei Gott“ oder einem fast aufgeregten „Lasset uns nun gehen gen Betlehem“ stehen im Kontrast dazu die schlichten Choräle, die zum „In-sich-gehen“ einladen, zum „Still-werden“, zur Demut gegenüber der unergründlichen göttlichen Macht einladen.

Der Projektchor der Erlöserkirche meisterte diesen Spagat zwischen herrschaftlichen Tönen und verinnerlichten Klängen und nahm das Publikum in immer wieder wechselnde Stimmungen mit hinein.

Pfarrerin Susanne Ohr beschloss das Konzert mit den Worten: „Ein bedeutender Kirchenmusiker hat mal nach einer Aufführung des Weihnachtsoratoriums gesagt: Wenn ich in die strahlenden Gesichter der Sängerinnen und Sänger, der Musikerinnen und Musiker schaue, dann könnte man nach all den Monaten und der Aufführung Müdigkeit erwarten – nein, so ist es nicht, dann weiß ich, sie haben das Licht gehört.“

Und so wurden die Mitwirkenden am Ende mit einem langen Applaus für ein Konzert belohnt, das für den einen oder anderen Besucher oder Ausführenden eben diese Lichtmomente transportiert hat. (mz)

