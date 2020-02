11:13 Uhr

Ein Schwerstverletzter nach dem Faschingsumzug

Ein 19-Jähriger ist nach dem Faschingsumzug in Kammlach schwerst verletzt worden.

Rund um den Umzug in Kammlach musste die Polizei mehrfach ausrücken. Ein 19-Jähriger erlitt nach dem Umzug schwerste Verletzungen.

Von Melanie Lippl

Gut beschäftigt war die Mindelheimer Polizei rund um den Faschingsumzug in Kammlach: Die Beamten mussten sich um Beschädigungen, Körperverletzungen, eine Verkehrsbehinderung, aber auch einen schweren Unfall kümmern.

Dieser geschah nach dem Umzug gegen 16.45 Uhr. Polizeiangaben zufolge hatte ein 19-Jähriger „in sehr stark alkoholisiertem Zustand“ versucht, einen Faschingswagen abzubauen. In fast vier Metern Höhe verlor er das Gleichgewicht und stürzte kopfüber vom Wagen. Er zog sich dabei schwerste Verletzungen an Kopf und Halswirbelsäule zu und wurde in die Kreisklinik Mindelheim eingeliefert. Die weiteren Vorfälle laut Polizeibericht:

Ein 18-Jähriger schlug gegen 16.15 Uhr die Scheibe der Kammlacher Sparkasse ein.



Gegen 16.30 Uhr wurde die Polizei in die Obere Hauptstraße gerufen. Dort war ein 54-jähriger Unterallgäuer niedergeschlagen worden. Der Mann war laut Polizei auf dem Heimweg auf einen aggressiven jüngeren Mann getroffen, der ihm nach einem kurzen Wortwechsel mit voller Wucht ins Gesicht geschlagen hatte. Der 54-Jährige erlitt einen Nasenbeinbruch und musste in eine Spezialklinik verlegt werden. Der tatverdächtige Schläger soll sich im Vorfeld heftig mit einer Frau gestritten haben. Er wird als etwa 20 Jahre alt und schwarzhaarig beschrieben. Nach der Tat flüchtete er zu Fuß auf der Hauptstraße in Richtung Norden. Wer hat Beobachtungen hierzu gemacht? Als Zeugin wird auch die Frau gesucht, die mit dem Täter gestritten hat. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/76850 zu melden.



Zwei alkoholisierte Personen gerieten gegen 17.40 Uhr vor einer Gaststätte in Streit. Ein stark alkoholisierter 27-Jähriger stieß eine weniger alkoholisierte 18-Jährige zu Boden, die dabei verletzt wurde.



Gegen 21.50 Uhr geriet ein 22-Jähriger mit einem 25-Jährigen in Streit. Der stark alkoholisierte 22-Jährige hatte laut Polizei um die Gunst der Partnerin des 25-Jährigen gebuhlt – was dem Paar allerdings missfiel. Der 25-Jährige stieß den Jüngeren zu Boden, dieser verletzte sich am Kinn und musste ins Mindelheimer Krankenhaus eingeliefert werden.



Hier sehen Sie Bilder vom Faschingsumzug in Kammlach:

