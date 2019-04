Ein Stück Polen mitten in Mindelheim

Plus Jeden Sonntag findet in Mindelheim ein besonderer Gottesdienst statt. Polnische Gläubige treffen hier auf einen Pfarrer, der für alle Lebensfragen bereitsteht.

Die einen genießen den Nachmittag bei Kaffee und Kuchen unter blauem Himmel. Wieder andere reihen sich vor den Eisdielen ein. Viele junge Leute flanieren an den Sonntagnachmittagen durch die Mindelheimer Altstadt und auffallend viele Familien mit ihren Kindern sind darunter. Sie alle genießen ihre Freizeit.

Nur ein paar Meter entfernt von der Mindelheimer Prachtstraße Maximilianstraße zeigt sich ein anderes Bild. Zwar sind auch hier viele junge Leute versammelt und auch viele Familien mit Kindern. Niemand ist aber in lässiger Freizeitkleidung in das kleine Gotteshaus in der Hospitalstiftung gekommen. Alle sind in Festtagsgewänder geschlüpft. Es ist 15 Uhr und die Heilig-Geist-Kapelle füllt sich merklich. Gut 60 Menschen sind es am Ende, die hier zusammenkommen, um Gott die Ehre zu erweisen. Es ist ein ganz besonderer Gottesdienst.

Vor acht Jahren hatte Marek Kubczak in Neu-Ulm einen Anruf aus Mindelheim erhalten. Am anderen Ende der Leitung war eine Klosterschwester, die wie er aus Polen stammt und heute in der Unterallgäuer Kreisstadt lebt und wirkt. Ob er, Kubczak, nicht auch regelmäßig nach Mindelheim kommen könne, um in der Frundsbergstadt Gottesdienste in polnischer Sprache zu halten? Es leben inzwischen einige hundert Polen im Raum Mindelheim. Und für katholische Polen ist der Besuch der Gottesdienste etwas völlig Selbstverständliches.

Mehr als 400 Kilometer fährt der Pfarrer an einem Sonntag - und eben auch nach Mindelheim

Der Priester war sofort bereit, einmal pro Woche nach Mindelheim zu kommen. Aber es mussten erst noch der Bischof und der örtliche Pfarrer grünes Licht geben. Beide hatten nichts dagegen. Mehr als 400 Kilometer tourt Kubczak an einem Sonntag durch das westliche Schwaben und Allgäu. In Memmingen ist er einmal im Monat, in Kempten jede Woche. Und natürlich in Neu-Ulm, wo kein Gottesdienst besser besucht ist als der polnische. 1000 Leute waren es schon – und das vor Ostern.

Kubczak war einige Jahre in Österreich in der Seelsorge tätig, wo er gut Deutsch gelernt hat. Danach wirkte er von 1992 bis 2006 in Hildesheim als Pfarrer. Inzwischen gehört der Endfünfziger in Neu-Ulm zu einer von zwei polnischen Missionen in der Diözese Augsburg.

Für die Polen ist der Gottesdienst ein Stück Heimat, nicht nur wegen der Muttersprache. Gesungen werden auch alte schlesische Kirchenlieder, die in Deutschland nicht zum Kanon der Kirche gehören. Der Pfarrer bringt dazu gleich den Organisten mit, der all die Lieder gut begleiten kann. Und manchmal kommt auch ein Priester von außen dazu, wie kürzlich, als ein Kollege aus Straßburg zu Gast in Mindelheim war. Unter den Gläubigen sind auch ein paar Tschechen oder Deutsche, die einen polnischen Ehepartner haben.

In Polen ist der Pfarrer weniger "Amt" und mehr "Seelsorger", sagt der polnische Pfarrer

Aber es geht dem Geistlichen um mehr als um das Erfüllen einer Sehnsucht nach Heimat. In Polen ist der Pfarrer Kümmerer. Da geht es um ganz persönliche Dinge, die die Menschen bewegen und an ihn herantragen. Kupczak sagt: „In Deutschland gehen die Menschen zum Amt, in Polen zum Seelsorger.“ Undenkbar wäre es zum Beispiel in Polen, dass in einem Krankenhaus kein Pfarrer für seelischen Beistand sorgt. In Ulm hat Kupczak genau das erlebt und konnte es kaum fassen, dass die Kirche Menschen in solch schwierigen Situationen allein lässt.

Der Priester nutzt jede Gelegenheit, um mit Menschen in Kontakt zu kommen. Vor ein paar Wochen war er zum Beispiel dabei, als fünf Busse voll mit polnischen Sportfans nach Oberstdorf zum Skispringen gefahren waren. Da hat der Pfarrer eben auch mitgejubelt und seinen Landsleuten die Daumen gedrückt.

Einige der polnischen Gläubigen löchern den Pfarrer nach dem Gottesdienst mit ihren Fragen

Auch an diesem Sonntag kommt der Geistliche mit den Gottesdienstbesuchern ins Gespräch. Einige folgen ihm in die Sakristei und löchern ihn mit Fragen. Die einen haben eine Taufe zu organisieren, andere wollen sich demnächst trauen lassen. Und weil Marek Kubczak will, dass die Leute auch den Gottesdienst besuchen, sagt er eben: Kommen Sie einfach in die Kapelle, danach können wir uns unterhalten. Er sagt das mit einem Augenzwinkern und meint es doch ernst, wenn er sagt: „Wir kämpfen um jeden Menschen, um jede Familie und wir sind immer bei den Kranken.“

Großes Vorbild ist der polnische Papst Johannes Paul II., der wie kaum ein anderer vor ihm auf die Menschen zugehen konnte und der in Polen hoch verehrt wird. Da ist es eine Selbstverständlichkeit, dass ein Porträt dieses Papstes neben dem Altar in der Heilig-Geist-Kapelle zu den polnischen Gottesdiensten aufgehängt wird.