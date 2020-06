vor 5 Min.

Ein Türkheimer Original mit Ecken und Kanten

Eigentlich mag er keine Geburtstagsfeiern – und schon gar nicht, wenn sein Wiegenfest gefeiert werden soll: Dr. Alois Epple will daher am Samstag nicht seinen Geburtstag feiern, sondern den Namenstag seines zweiten Vornamens.

Plus Heimatforscher Dr. Alois Epple ist keiner, der ein Blatt vor dem Mund nimmt. Streitbar und selbstbewusst war er schon immer – ein waschechter Türkheimer eben. Am Samstag feiert er seinen 70. Geburtstag.

Von Marcus Barnstorf

Dr. Alois Epple mag keine Geburtstage – zumindest nicht seine eigenen. „Wenn ich öffentlich Geburtstag feiere, hieße es, dass ich meine Existenz für enorm wichtig halte. Bin ich denn so wichtig, dass ich den Beginn meiner Existenz feiern lassen muss?“, fragt der Türkheimer Heimatforscher, Autor und Organist. Deshalb wird er am Samstag nicht seinen 70. Geburtstag, sondern den Namenstag seines zweiten Vornamens Norbert feiern. Im kleinen Familienkreis mit seiner Frau Ilona, seinen drei Söhnen, deren Frauen und den elf Enkelkindern.

Seit er denken kann, identifiziert sich Alois Epple mit Türkheim

Alois Epple wurde am 6. Juni 1950 in Türkheim geboren. Seine Eltern erzogen ihn konservativ im katholischen Glauben, der ihm bis heute in seinem Leben Halt gibt. Als Ministrant erlebte er Gottesdienste aus nächster Nähe. Doch statt Pfarrer zu werden, zog er das Lehramtsstudium vor. Nach der Grundschule besuchte Epple die Realschule des Mindelheimer Maristenkollegs. Bevor er sein Abitur machte, arbeitete er ein Jahr in der Landwirtschaft seiner Tanten mit.

In München studierte er Geografie und Mathematik. Nach dem Referendariat in Regensburg, St. Ottilien, Kempten und Landsberg heiratete Epple seine erste Frau Erika, die 1999 verstarb. Vor 38 Jahren promovierte er an der Universität Augsburg. Im gleichen Jahr wurde Alois Epple Lehrer für Erdkunde und Mathematik am Ignaz-Kögler-Gymnasium in Landsberg. Bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2010 pendelte er von seinem Heimatort an den Lech.

„Seit ich denken kann, identifiziere ich mich mit Türkheim“, so Epple. Bereits sein Großvater und sein Vater waren in dem Sieben-Schwaben-Markt verwurzelt. „Ich schätze den persönlichen Kontakt zu meinen Mitmenschen und die kurzen Wege“, erklärt er. Über viele Jahre besuchte er fast täglich den Stammtisch im Gasthof Rose, um sich über Gott und die Welt auszutauschen.

Selbstbewusst und zielstrebig - aber niemals nachtragend

Die Türkheimer kennen ihn als einen Menschen mit Ecken und Kanten, selbstbewusst und zielstrebig. Er ist kein Typ, der seine Meinung lange hinter dem Berg hält, mit seinem Zynismus auch mal aneckt, polarisiert, „aber niemals nachtragend ist“.

Seit 1986 ist Epple ehrenamtlicher Geschäftsführer der Joseph-Bernhart-Gesellschaft mit ihrem Protektor, dem ehemaligen Bundesfinanzminister Dr. Theo Waigel. Auch in der Kommunalpolitik unternahm er zaghafte Gehversuche. Im Jahr 1988 forderte er als CSU-Kandidat den amtierenden Bürgermeister Anton Schäffler von der SPD heraus. In vielen Punkten waren sich die beiden Duz-Freunde uneins. Am Ende votierten knapp 20 Prozent für Epple. Dennoch wertet er das Ergebnis auch Jahre danach als Achtungserfolg.

Im gleichen Jahr organisierte er eine Ausstellung über einen der bedeutendsten Kunstmaler des Barocks, des Türkheimer Johann Georg Bergmüller. „Die Besucher kamen bis aus Österreich und der Schweiz in unseren Wertachmarkt. Leihgaben wurden unter anderem aus Ungarn eingeflogen“, erinnert sich Epple.

Von 1988 bis 2016 brachte er 97 Ausgaben des Türkheimer Heimatblatts ebenso heraus wie die Türkheimer Krippenhefte. Nicht minder bemerkenswert ist seine umfangreiche Krippensammlung. Er verfasste eine Ortschronik in fünf Bänden und beschäftigte sich intensiv mit dem KZ Türkheim.

Für sein Engagement wurde er mit dem Preis für Bayerische Landeskunde ausgezeichnet. Das Schreiben ist bis heute etwas, was ihn jung hält. Aus seiner Feder stammen bislang stolze 485 Publikationen. Ob Beiträge für die katholische Monatszeitschrift „Der Fels“ oder für die Krippenforschung, ob romantische Literatur oder Texte über Barockkunst in Bayern – sein Wirken ist äußerst facettenreich.

Der Bayerische Rundfunk veröffentlichte einige seiner Gedichte in ihrem Programm. Beim örtlichen Theaterverein engagierte er sich als Regisseur und Dirigent des Theaterchors. Für das Herzogfest verfasste Alois Epple ein historisches Theaterstück.

Derzeit arbeitet Alois Epple an seinem zweiten Buch

Derzeit arbeitet er am zweiten Buch über seinen Namenspatron, dem heiligen Aloisius, und an einer Bibliografie über den Türkheimer Schriftsteller Ludwig Aurbach. Und als wäre das noch nicht genug, so schreibt er die Bibel von Hand ab und bebildert sie mit eigenen Zeichnungen. Jeden Tag ab 5 Uhr widmet er sich einem Kapitel. Zweimal die Woche gestaltet er an der Orgel die katholischen Messen, 14-tägig auch bei den evangelischen Gottesdiensten.

Der Kirchgang gehört für ihn zum Alltag. Es erdet ihn, er kommt dabei zur Ruhe, zum Nachdenken.

Wenngleich Epple bei bester Gesundheit ist, so will er sich Zeit nehmen, sich von allem zu verabschieden. Seinen reichen Fundus gibt er an Kunstsammler und Museen. „Man kann nicht früh genug anfangen. Ich habe nicht vor, hundert Jahre alt zu werden“, meint er. Zu seinem 70. erhielt er Mitte Mai bereits das erste Geschenk: Seine Schwiegertochter Jelena Stojkovic vereinte unter dem Titel „Windhauch“ insgesamt 19 Autoren, darunter Wegbegleiter wie Theo Waigel und den ehemaligen Bezirksheimatpfleger Hans Frei, mit Aufsätzen zu Themen über Volkskunde, Kunstgeschichte, Religion und Musik. Das 348-seitige Buch ist nun im Handel erhältlich.

